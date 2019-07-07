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Сегодня в Витебске стартуют первые мероприятия Славянского базара

08.07.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Сегодня в Витебске стартуют первые мероприятия Славянского базара

Вечером на сцене концертного зала Витебск зрителей ждет выступление участников детского конкурса с песней композитора страны на родном языке страны в сопровождении ансамблей танца, театра игры, театра-студии современной хореографии.

В этом году фестиваль пройдет с 8 по 17 июля. Церемония и гала-концерт открытия форума состоятся в Летнем амфитеатре 11 июля, закрытия — 15 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 8-10 и 16-17 июля.

Основными событиями фестиваля станут XXVIII Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» и XVII Международный детский музыкальный конкурс «Витебск-2019».

Источник: БелТА

 
Теги: Витебск
 
 
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Вечером на сцене концертного зала Витебск зрителей ждет выступление участников детского конкурса с песней композитора страны на родном языке страны
 
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