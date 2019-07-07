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«На 300 баллов ЦТ не написал никто». Как изменились в этом году средние баллы по ЦТ

08.07.2019 15:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По данным РИКЗ, в этом году централизованное тестирование на заветные три «сотни» не написал никто. При этом 12 человек из всей страны смогли набрать по 100 баллов на двух тестах.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В РИКЗ озвучили результаты тестов по истории Беларуси, географии и Всемирной истории (Новейшего времени) — их парни и девушки писали самыми последними.

На сто баллов ЦТ по истории Беларуси в этом году сдали 12 человек. Это на два абитуриента больше, чем в прошлом. Вырос и средний балл. В 2019-м он составил 50,82, а в 2018-м был 36,93.

— Географию на сто баллов в этом году не написал никто, — рассказывает Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний. — В прошлом максимум набрал один человек. Средний балл по этому предмету составил 50,77, в 2018-м он был — 35,15.

Что же касается Всемирной истории (Новейшего времени), то здесь, как и в прошлом году, рекордсменов двое. При этом средний балл по предмету вырос до 50,93. Год назад он был 42,65.

— Три ЦТ на сто баллов в этом году не написал никто, — комментирует ситуацию Юрий Миксюк. — Такая же ситуация была и год назад. 12 абитуриентов смогли набрать по 100 баллов по двум предметам. В 2018-м таких ребят было 16.

Напомним, с этого года баллы на централизованном тестировании считали по новой системе. Именно она, уверены в РИКЗ, отражает реальный уровень знаний абитуриентов, а не показывает процент решенных заданий, как это было в прошлом году.

Сдавать ЦТ в этом году планировало примерно 77 тысяч абитуриентов. В сравнении с прошлым годом баллы парней и девушек заметно выросли. Как и в прошлом году, больше всего стобалльников оказалось по математике. Французский язык на максимум сдал всего один человек, а вот география и китайский в 2019-м остались без рекордсменов.

Предмет Средний балл в 2019-м Средний балл в 2018-м Стобалльники в 2019-м Стобалльники в 2018-м
Белорусский язык 51,41 35,92 42 21
Русский язык 52,34 37,67 36 54
Математика 50,44 32,32 101 155
Химия 51,62 37,43 17 21
Физика 51,08 26,89 15 8
Биология 51,78 37,85 43 11
Обществоведение 50,58 43,73 15 11
Английский язык 54,32 44 42 94
Немецкий язык 54,58 43,55 9 16
Французский язык 48,56 44,23 1 3
Испанский язык 60,36 46,77 2 1
Китайский язык 52 39,26 0 0
История Беларуси 50,82 36,93 12 10
География 50,77 35,15 0 1
Всемирная история (Новейшее время) 50,93 42,65 2 2

TUT.BY ищет героев-рекордменов ЦТ. Тех, кто смог набрать на тестировании две сотни, если это вы, напишите нам — panteleeva@tutby.com.

 
 
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По данным РИКЗ, в этом году централизованное тестирование на заветные три «сотни» не написал никто. При этом 12 человек из всей страны смогли набрать по 100 баллов на...
 
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