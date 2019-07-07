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«На 300 баллов ЦТ не написал никто». Как изменились в этом году средние баллы по ЦТ
08.07.2019 15:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По данным РИКЗ, в этом году централизованное тестирование на заветные три «сотни» не написал никто. При этом 12 человек из всей страны смогли набрать по 100 баллов на двух тестах.
В РИКЗ озвучили результаты тестов по истории Беларуси, географии и Всемирной истории (Новейшего времени) — их парни и девушки писали самыми последними.
На сто баллов ЦТ по истории Беларуси в этом году сдали 12 человек. Это на два абитуриента больше, чем в прошлом. Вырос и средний балл. В 2019-м он составил 50,82, а в 2018-м был 36,93.
— Географию на сто баллов в этом году не написал никто, — рассказывает Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний. — В прошлом максимум набрал один человек. Средний балл по этому предмету составил 50,77, в 2018-м он был — 35,15.
Что же касается Всемирной истории (Новейшего времени), то здесь, как и в прошлом году, рекордсменов двое. При этом средний балл по предмету вырос до 50,93. Год назад он был 42,65.
— Три ЦТ на сто баллов в этом году не написал никто, — комментирует ситуацию Юрий Миксюк. — Такая же ситуация была и год назад. 12 абитуриентов смогли набрать по 100 баллов по двум предметам. В 2018-м таких ребят было 16.
Напомним, с этого года баллы на централизованном тестировании считали
Сдавать ЦТ в этом году планировало
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По данным РИКЗ, в этом году централизованное тестирование на заветные три «сотни» не написал никто. При этом 12 человек из всей страны смогли набрать по 100 баллов на...
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