ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российские дипломаты запросили встречу с задержанными по делу о взрывах на салюте 3 июля

08.07.2019 14:59 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Российское посольство запросило доступ к задержанным в Минске по делу о взрывах на салюте 3 июля соотечественникам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу посольства РФ.


Фото: TUT.BY

«С 4 июля, с момента задержания российских граждан правоохранительными органами Беларуси, консульские сотрудники посольства занимаются этим вопросом, в частности, оказали содействие в подключении адвокатов, запросили консульский доступ», — рассказали в пресс-службе.

Семь вопросов по трагедии во время салюта 3 июля, на которые общество пока не получило ответов

По делу о взрывах, напомним, задержаны жители российского Сергиева Посада Максим Сапронов и Константин Денисов — сотрудники предприятия «Пиро-Росс». Руководство предприятия утверждает, что молодые люди были отправлены в Минск «как консультанты», а к производству продукции не имеют никакого отношения.

Там также заявили, что 3 июля все наладочные работы выполняли белорусские военные, а представители «Пиро-Росса» наблюдали за процессом.

Что произошло во время салюта 3 июля?

Напомним, 3 июля во время праздничного салюта на берегу реки Свислочи неподалеку от стелы «Минск — город-герой» произошло ЧП. Очевидцы сообщали о двух хлопках, которые произошли недалеко от земли, и необычно ярком взрыве. Взрывной волной были выбиты окна в некоторых домах на улице Даумана и Червякова. В результате чрезвычайного происшествия погибла 64-летняя женщина: металлический осколок попал ей в шею и повредил сонную артерию и другие магистральные сосуды. Еще десять человек числятся в списке пострадавших.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 463 (Нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих). СК рассматривает четыре основные версии: о неисправности салютных установок, неисправности фейерверочных изделий, неправильном заряжании салютных установок, неправильной эксплуатации салютных установок. Позже глава СК Иван Носкевич уточнил, что основная версия — фейерверочные изделия были некачественными.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«С 4 июля, с момента задержания российских граждан правоохранительными органами Беларуси, консульские сотрудники посольства занимаются этим вопросом, в...
 
Новости дня
Новости общества
 
Фоторепортаж: Жители Гусевицы отпраздновали День деревни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика