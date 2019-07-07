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Российские дипломаты запросили встречу с задержанными по делу о взрывах на салюте 3 июля
08.07.2019 14:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Российское посольство запросило доступ к задержанным в Минске по делу о взрывах на салюте 3 июля соотечественникам. Об этом
«С 4 июля, с момента задержания российских граждан правоохранительными органами Беларуси, консульские сотрудники посольства занимаются этим вопросом, в частности, оказали содействие в подключении адвокатов, запросили консульский доступ», — рассказали в пресс-службе.
По делу о взрывах, напомним,
Там также заявили, что 3 июля все наладочные работы выполняли белорусские военные, а представители «Пиро-Росса» наблюдали за процессом.
Что произошло во время салюта 3 июля?
Напомним, 3 июля во время праздничного салюта на берегу реки Свислочи неподалеку от стелы «Минск — город-герой»
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 463 (Нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих). СК рассматривает четыре основные версии: о неисправности салютных установок, неисправности фейерверочных изделий, неправильном заряжании салютных установок, неправильной эксплуатации салютных установок. Позже глава СК Иван Носкевич уточнил, что
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«С 4 июля, с момента задержания российских граждан правоохранительными органами Беларуси, консульские сотрудники посольства занимаются этим вопросом, в...
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