Российские дипломаты запросили встречу с задержанными по делу о взрывах на салюте 3 июля

Источник материала: Tut.by

Российское посольство запросило доступ к задержанным в Минске по делу о взрывах на салюте 3 июля соотечественникам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу посольства РФ.



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«С 4 июля, с момента задержания российских граждан правоохранительными органами Беларуси, консульские сотрудники посольства занимаются этим вопросом, в частности, оказали содействие в подключении адвокатов, запросили консульский доступ», — рассказали в пресс-службе.

По делу о взрывах, напомним, задержаны жители российского Сергиева Посада Максим Сапронов и Константин Денисов — сотрудники предприятия «Пиро-Росс». Руководство предприятия утверждает, что молодые люди были отправлены в Минск «как консультанты», а к производству продукции не имеют никакого отношения.

Там также заявили, что 3 июля все наладочные работы выполняли белорусские военные, а представители «Пиро-Росса» наблюдали за процессом.

Что произошло во время салюта 3 июля?

Напомним, 3 июля во время праздничного салюта на берегу реки Свислочи неподалеку от стелы «Минск — город-герой» произошло ЧП . Очевидцы сообщали о двух хлопках, которые произошли недалеко от земли, и необычно ярком взрыве. Взрывной волной были выбиты окна в некоторых домах на улице Даумана и Червякова. В результате чрезвычайного происшествия погибла 64-летняя женщина : металлический осколок попал ей в шею и повредил сонную артерию и другие магистральные сосуды. Еще десять человек числятся в списке пострадавших.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 463 (Нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих). СК рассматривает четыре основные версии: о неисправности салютных установок, неисправности фейерверочных изделий, неправильном заряжании салютных установок, неправильной эксплуатации салютных установок. Позже глава СК Иван Носкевич уточнил, что основная версия — фейерверочные изделия были некачественными.