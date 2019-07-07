Хороший магазин, сплоченный коллектив

Источник материала: Радзiма





Удобное месторасположение, уютная обстановка и полный ассортимент товаров, коллектив профессионалов под умелым руководством — всё это важные составляющие успешной работы любого торгового объекта. И все они удачно совпали и сложились в магазине «Родны кут № 5», который в Глуске всё еще помнят как «Цыганский». И действительно, давно обжитое торговое место в самом центре пусть и одноэтажной, но густозаселенной Слободы с оживленной бобруйской трассой и дорогой к речке обеспечивает магазин постоянным потоком покупателей. Весомым аргументом в пользу магазина выступают более трех с половиной тысяч наименований товаров, современное оборудование, в том числе новые холодильники от поставщиков продукции, удобная открытая выкладка, дающая возможность самообслуживания, быстрая и четкая работа продавцов. Их здесь четыре: Зинаида Кушаль, Анастасия Володина, Алина Кудлаева, Наталья Трибуш, заведует магазином молодая, но опытная и активная Анастасия Пулинович, а за чистоту и порядок отвечает Елена Купчинская. Если учесть, что открыты они сейчас с 9 утра до 10 вечера и работают без выходных, то понятно, что нагрузка на всех большая, особенно летом. Об этом говорят и цифры: товарооборот «Родного кута № 5» за май составил 67 тысяч рублей, в летние месяцы будет больше, уверена заведующая, во всяком случае, в прошлом году наторговывали по 80 тысяч. Залогом успеха Анастасия Пулинович считает именно свой коллектив — профессионально надежный, работоспособный, сплоченный, где каждый знает свое дело и чувствует свою ответственность за общую ситуацию. Костяк его сложился два года назад, в феврале 2017-го, с того времени и стал расти товарооборот (увеличился в два раза). Одним из лучших в системе торговли местной потребкооперации этот коллектив считает и заместитель председателя правления райпо по торговле Сергей Кораньков, отмечает перевыполнение планов, широкий ассортимент товаров, порядок в магазине, его четкую работу. Хвалят свой магазин и местные жители — за то, что всё необходимое там всегда есть, товара много, притом разного, что продавцы обслуживают вежливо и быстро, подскажут, посоветуют, распорядок работы удобный, в общем, хороший магазин, такой, как надо.

Т. ЛУКАШЕВИЧ

Фото А. АВТУХОВОЙ