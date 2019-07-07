Владимир Макей и представители зятя Трампа приехали в Новогрудок на открытие мемориала бежавшим из гетто

Источник материала: Tut.by

В Новогрудке около музея еврейского сопротивления торжественно открыли Мемориальную стену — памятник, посвященный побегу евреев в сентябре 1943 года из Новогрудского гетто — люди потом присоединились к еврейскому партизанскому отряду братьев Бельских.





В мероприятии принимает участие и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей с сыном Артемом. Для них провели экскурсию по Музею еврейского сопротивления, показали вещи партизан, найденные при археологических раскопках. Создатель музея Тамара Вершицкая рассказала министру, что экспозиция появилась благодаря бывшему узнику гетто Джеку Кагану.





На открытие памятника приехали также представители советника и зятя президента Трампа Джареда Кушнера, посол Великобритании Фиона Гибб, дети и внуки братьев Бельских, организовавших в войну еврейский партизанский отряд. Всего на открытии стены было 150 человек.





Министр пообщался с представителями семьи Кушнер. Хелена Кушнер рассказала министру историю спасения своей семьи: ее родители вместе с другими заключенными Новогрудского гетто копали туннель, через который и смогли убежать. Представители еврейских общин Беларуси в разговоре с Владимиром Макеем посетовали, что про историю Новогрудского гетто мало кто знает, про этот эпизод не рассказывают в школах, и было бы неплохо о людях, которые спаслись благодаря туннелю жизни, снять фильм. Владимир Макей согласился, что это неплохая идея, и рассказал, что и сам узнал о еврейском сопротивлении в Новогрудке уже во взрослом возрасте.





До войны в Новогрудке проживало более 6 тысяч евреев. Из гетто спаслись 250 человек.