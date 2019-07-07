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В Гродно мужчина разбил витрину с алкоголем, чтобы показать: пить - плохо
08.07.2019 16:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Из-за выходки в магазине пьяный житель Гродно стал фигурантом уголовного дела. Сам он заявил, что хотел себя проучить за пристрастие к алкоголю,
В выходные 38-летний житель Гродно выпивал дома, а потом вышел прогуляться. Проходя возле магазина, он заглянул внутрь и попросил продавщицу нажать тревожную кнопку. Затем со стеллажа взял бутылку водки и бросил ее в витрину, разбив пять других бутылок с алкоголем.
После этого хулиган вышел из магазина и спокойно дождался приезда милиции.
«Свой поступок ранее никогда к уголовной ответственности не привлекавшийся мужчина объяснил тем, что хотел завязать со спиртным и показать, что употреблять его никому не стоит», — рассказали в УВД.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 339 Уголовного кодекса (Хулиганство). Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.
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Теперь милиция расскажет, что хулиганить - тоже нехорошо.
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