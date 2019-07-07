В Гродно мужчина разбил витрину с алкоголем, чтобы показать: пить - плохо

Источник материала: Tut.by

Из-за выходки в магазине пьяный житель Гродно стал фигурантом уголовного дела. Сам он заявил, что хотел себя проучить за пристрастие к алкоголю, сообщает милиция.

В выходные 38-летний житель Гродно выпивал дома, а потом вышел прогуляться. Проходя возле магазина, он заглянул внутрь и попросил продавщицу нажать тревожную кнопку. Затем со стеллажа взял бутылку водки и бросил ее в витрину, разбив пять других бутылок с алкоголем.

После этого хулиган вышел из магазина и спокойно дождался приезда милиции.

«Свой поступок ранее никогда к уголовной ответственности не привлекавшийся мужчина объяснил тем, что хотел завязать со спиртным и показать, что употреблять его никому не стоит», — рассказали в УВД.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 339 Уголовного кодекса (Хулиганство). Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.