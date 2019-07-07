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После смерти подростка в скейт-парке в Витебске площадку временно закрыли
08.07.2019 17:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске временно закрыли скейт-парк возле Летнего амфитеатра: 1 июля здесь получил травмы 16-летний велосипедист, через неделю он
— На площадке проведут строительно-техническую экспертизу, чтобы установить, насколько скейт-парк соответствует требованиям, предъявляемым к подобным объектам, — пояснила Оксана Лазько.
Спортивная площадка принадлежит Центру культуры «Витебск». Следователи направили в это учреждение требование, чтобы скейт-парк временно закрыли, пока идет проверка.
В правилах поведения в скейт-парке, которые висят на бортике, написано, в частности, что посетители несут личную ответственность за свое здоровье и жизнь. Здесь категорически запрещено кататься без защиты (шлемов, налокотников, наколенников и т.д.).
Напомним, 1 июля около 15 часов в скейт-парке возле Летнего амфитеатра десятиклассник катался на горном велосипеде и зацепился за рампу. Медики боролись за его жизнь почти целую неделю, но, к сожалению, спасти школьника не удалось: 7 июля он умер в больнице.
СК проводит проверку по факту травмирования 16-летнего юноши. Установлено, что противоправных действий в отношении него не было.
В рамках нынешнего «Славянского базара» возле Летнего амфитеатра
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В Витебске временно закрыли скейт-парк возле Летнего амфитеатра: 1 июля 16-летний велосипедист здесь получил травмы, от которых через неделю умер в больнице.
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