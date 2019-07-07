После смерти подростка в скейт-парке в Витебске площадку временно закрыли

Источник материала: Tut.by

В Витебске временно закрыли скейт-парк возле Летнего амфитеатра: 1 июля здесь получил травмы 16-летний велосипедист, через неделю он умер в больнице . Специалисты проверят, насколько качественно построена эта площадка, сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по области Оксана Лазько.



Днем в понедельник, 8 июля, в скейт-парке никого нет

— На площадке проведут строительно-техническую экспертизу, чтобы установить, насколько скейт-парк соответствует требованиям, предъявляемым к подобным объектам, — пояснила Оксана Лазько.

Спортивная площадка принадлежит Центру культуры «Витебск». Следователи направили в это учреждение требование, чтобы скейт-парк временно закрыли, пока идет проверка.





В правилах поведения в скейт-парке, которые висят на бортике, написано, в частности, что посетители несут личную ответственность за свое здоровье и жизнь. Здесь категорически запрещено кататься без защиты (шлемов, налокотников, наколенников и т.д.).

Напомним, 1 июля около 15 часов в скейт-парке возле Летнего амфитеатра десятиклассник катался на горном велосипеде и зацепился за рампу. Медики боролись за его жизнь почти целую неделю, но, к сожалению, спасти школьника не удалось: 7 июля он умер в больнице.

СК проводит проверку по факту травмирования 16-летнего юноши. Установлено, что противоправных действий в отношении него не было.





В рамках нынешнего «Славянского базара» возле Летнего амфитеатра хотели провести чемпионат Беларуси по скейтбордингу. Организаторы фестиваля до 28 июня искали граффитистов, которые бы разрисовали бортики площадки. Но, судя по всему, желающих не нашлось: внешний вид скейт-парка не изменился.