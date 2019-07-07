Медсестру из Витебска будут судить за получение незаконных вознаграждений при закупке «расходников»

Источник материала: Tut.by

Прокуратура направила в суд Октябрьского района Витебска уголовное дело на медсестру поликлиники. Она заказывала расходные материалы определенного поставщика, как подозревает следствие, за вознаграждение. Об этом сообщает прокуратура области.

Медсестра заказывала моющие и дезинфицирующие средства для нужд учреждения. Хотя она не имела полномочий отдавать распоряжения и вести административно-хозяйственную деятельность, но подавала заявки на покупку товара конкретных поставщиков — ЗАО «Б.» и СООО «А.». Следствие считает, что при оценке характеристик она отдавала их товару преимущество не за просто так.

«За это в качестве незаконного вознаграждения неоднократно принимала денежные средства и товарно-материальные ценности от индивидуальных предпринимателей, действовавших на основании договоров в интересах указанных компаний», — рассказали в прокуратуре.

Изучив материалы дела, прокуратура пришла к выводу, что обвинение обосновано. Действия медсестры квалифицированы по статьям ч.1 и ч.2 ст. 433 (Принятие незаконного вознаграждения).

До суда женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.