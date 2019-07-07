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В Полоцке убили 77-летнего пенсионера и закопали во дворе дома
08.07.2019 16:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Полоцке расследуется убийство 77-летнего пенсионера. Его тело нашли закопанным во дворе у местного жителя,
Вечером 26 июня местная жительница заявила в милицию, что еще 5 мая ее сожитель ушел из дома и до сих пор не вернулся. Спустя ровно месяц после исчезновения его тело нашли закопанным во дворе у местного жителя.
По данным следствия, днем 16 мая 70-летний мужчина у себя дома выпивал со своим 77-летним знакомым, а затем поссорился с гостем и убил его.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы точно выяснить причину смерти.
Возбуждено уголовное дело по п. 2 ч.2 ст. 139 Уголовного кодекса (Убийство заведомо престарелого). За такое грозит до 25 лет лишения свободы, пожизненного заключения или даже смертной казни. Фигурант задержан.
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