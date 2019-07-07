Евросоюз даст миллион евро Миорскому району. На что потратят эти деньги?

Источник материала: Tut.by

Миорский райисполком получит от Евросоюза почти миллион евро на развитие проекта со сложным названием «Вместе для сообщества и природы: упрочение процесса развития в Миорском районе через партнерство местной власти и гражданского общества», сообщает издание The Village Беларусь со ссылкой на газету «Звязда».

Согласно проекту, в районе, где находится заповедник международного значения — верховое болото Ельня, — поддержку получит и экологическая, и социальная, и экономические сферы. Осваивать донорные деньги будут местные власти вместе с жителями района.

На освоение денег дается три года, проект стартовал 1 мая этого года. Осуществляется в партнерстве с общественной организацией «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (Минск) и Латвийским сельским форумом. Первые когда-то предложили проект местным властям, вторые согласились поделиться знаниями в деле развития местных территорий.

— Миорщина — один из тех районов, где лучше всего сохранилась дикая природа, и который при этом развивается. Это очень важно и для Европы, и для Беларуси, потому Европейский союз проникся нашей заявкой, — рассказал директор организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» Александр Винчевский.

— Недаром европейские налогоплательщики поддержали белорусский проект, потому что для них наши болота — ценность. Когда болота исчезнут для нас, они исчезнут для всего человечества, — пояснил менеджер проекта Олег Сивограков.

Власти района ждут, что жители будут приходить к ним в офис, звонить сотрудникам, обращаться к «Ахове птушак Бацькаўшчыны» со своими предложениями и вопросами, чтобы «вместе что-то делать».

Важное место в проекте отводится популяризации местного фестиваля «Жураўлі і журавіны Мёрскага краю». Каждую осень с 2012 года фестиваль привлекает белорусских и иностранных ценителей агроэкотуризма. В этим места слетается более 30 тысяч аистов, гусей и других перелетных птиц. Во время праздника здесь также продают дикорастущую клюкву по выгодной цене.

Проектом предусмотрена покупка автомобиля скорой помощи, строительство спортивных и туристических объектов, приведение в порядок районных пляжей и «Полуострова» — главной площадки города для массовых мероприятий. А еще — строительство наблюдательных вышек, оборудование двух кемпингов, продолжение существующей экологической дорожки «Азяраўкі-Ельня» и другое.

На 10 местных инициатив выделят 200 тысяч евро, из них два проекта получат по 60 тысяч евро, остальные — по 10 тысяч. По идее это должно послужить импульсом для развития предпринимательства на Миорщине, чтобы те, кто имеет интересные идеи, получили возможность их реализовать. Конкурсную процедуру будут проводить по правилам Европейского союза. И уже осенью будущего года победители получат деньги.

Большое внимание в проекте уделят обучению (по сути, этому отводят весь первый год его реализации). В том числе обучению, поиску дополнительных ресурсов и выбору тех направлений развития, которые могут поддержать доноры или инвесторы. Для этого запланировали много разных семинаров, тренингов и информативных встреч для волонтеров, экскурсоводов, мастеров, местных жителей, фермеров, владельцев агроусадеб и других заинтересованных лиц.

С целью изучения лучших практик также запланированы информационно-обучающие поездки по Беларуси и в страны Евросоюза.