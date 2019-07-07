С «МакДрайвом» и «МакДоставкой». Каким будет «Макдональдс» в Гомеле

Источник материала: Tut.by

В Гомеле началось строительство «Макдональдс». Ресторан планируют открыть уже к концу года, сообщает «Гомельская правда».





Общая площадь будущего здания и прилегающей территории — 439 квадратных метров. Пространство рассчитано на 147 мест. Для удобства водителей появится круглосуточная линия «МакДрайв», а часть города охватит «МакДоставка».

В проект будет инвестировано около двух миллионов долларов. Ресторан обеспечит около 100 рабочих мест с конкурентоспособной зарплатой, сообщили в пресс-службе «Макдональдс».