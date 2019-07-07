ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Руководители госорганов проведут в июле приемы граждан в регионах

08.07.2019 17:09 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители госорганов проведут в июле приемы граждан в регионах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев встретится с гражданами 10 июля в Житковичском райисполкоме.

На 11 июля запланированы встречи с министром по чрезвычайным ситуациям Владимиром Ващенко в Шкловском райисполкоме, с министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Андреем Худыком - в Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды, с министром юстиции Олегом Слижевским - в Свислочском райисполкоме.

Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович проведет прием граждан в Кировском райисполкоме 19 июля.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители госорганов проведут в июле приемы граждан в регионах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства. Председатель...
 
Новости дня
Новости общества
 
После смерти подростка в скейт-парке в Витебске площадку временно закрыли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика