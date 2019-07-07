Стали известны результаты ЦТ: на 300 баллов не сдал никто

По информации Республиканского института контроля знаний, 12 абитуриентов сдали тестирования на 100 баллов по истории Беларуси, в прошлом году их было 10.

Количество тестов по всем предметам, сданных на 100 баллов, в 2019 году составило 337, тогда как в прошлом – 408. Однако общий балл показал рост. Например, по истории Беларуси в этом году он 50,82, а в прошлом году был 36,93. Выросли и средние баллы по многим предметам, передает БЕЛТА .

Тесты по китайскому языку и географии на 100 баллов написал никто.

С этого года баллы на централизованном тестировании считали по новой системе, и в РИКЗ убеждены, что именно она отражает реальный уровень знаний, а не показывает процент решенных заданий, как было в прошлом году.

По словам директора РИКЗ Юрия Миксюка, ЦТ по географии на 100 баллов не сдал никто, в прошлом году такой результат был только у одного человека. Никому не удалось и сдать три теста на 300 баллов.