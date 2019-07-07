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Стали известны результаты ЦТ: на 300 баллов не сдал никто

08.07.2019 17:43 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

По информации Республиканского института контроля знаний, 12 абитуриентов сдали тестирования на 100 баллов по истории Беларуси, в прошлом году их было 10.

Количество тестов по всем предметам, сданных на 100 баллов, в 2019 году составило 337, тогда как в прошлом – 408. Однако общий балл показал рост. Например, по истории Беларуси в этом году он 50,82, а в прошлом году был 36,93. Выросли и средние баллы по многим предметам, передает БЕЛТА.

Тесты по китайскому языку и географии на 100 баллов написал никто.

С этого года баллы на централизованном тестировании считали по новой системе, и в РИКЗ убеждены, что именно она отражает реальный уровень знаний, а не показывает процент решенных заданий, как было в прошлом году.

По словам директора РИКЗ Юрия Миксюка, ЦТ по географии на 100 баллов не сдал никто, в прошлом году такой результат был только у одного человека. Никому не удалось и сдать три теста на 300 баллов.

 
 
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По информации Республиканского института контроля знаний, 12 абитуриентов сдали тестирования на 100 баллов по истории Беларуси, в прошлом году их было 10.
 
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