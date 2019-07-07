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В Санкт-Петербурге пройдет российско-белорусский молодежный форум

08.07.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

"С 16 по 18 июля в Санкт-Петербурге пройдет VI Форум регионов Беларуси и России. Предшествовать ему будет VII Российско-белорусский молодежный форум "Молодежь - за Союзное государство", в котором примут участие более 100 человек. Это молодые парламентарии, лидеры общественных организаций двух стран", – рассказал Олег Дикун. Программа форума насыщенная и включает как секционные заседания, так и разнообразную культурную программу.

"Во время работы секций мы планируем обсудить темы развития молодежного движения в Союзном государстве, межрегиональное молодежное сотрудничество, рассмотреть практики поддержки молодежи в Беларуси и России, а также межвузовское взаимодействие. Модераторами секций станут представители Министерства образования Беларуси, Министерства образования и науки России, БРСМ и Федерального агентства по делам молодежи России", - отметил второй секретарь ЦК БРСМ. Во время молодежного форума планируется подписать соглашения о межрегиональном сотрудничестве.

https://www.belta.by/society/view/rossijsko-belorusskij-molodezhnyj-forum-v-sankt-peterburge-soberet-bolee-100-uchastnikov-354003-2019/

 
 
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VII Российско-белорусский молодежный форум "Молодежь - за Союзное государство" 15-16 июля в Санкт-Петербурге соберет более ста участников, сообщил корреспонденту...
 
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