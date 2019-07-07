Источник материала: Единство

С 8 по 23 июля дети в возрасте от 5 до 14 лет могут обменять рисунок с изображением тигра на пригласительный билет в зоопарк на "Полосатую вечеринку", которая состоится 27 июля. На мероприятии объявят победителей и наградят призами участников конкурса в двух возрастных группах. На празднике с 12.00 до 14.00 можно будет поучаствовать в беспроигрышном квесте и семейном конкурсе на самую "полосатую семейку". Организаторы предложат узнать много интересного из жизни кошачьих обитателей и полюбоваться на показательное кормление тигров, а затем целый день провести на территории, любуясь обитателями зоопарка. Обмен рисунков на пригласительный билет будет осуществляться ежедневно с 8 по 23 июля с 9.00 до 21.00 по ул. Ташкентская, 40 (на служебном входе у охраны).

https://www.belta.by/regions/view/minskij-zoopark-predlagaet-detjam-narisovat-tigra-i-poluchit-bilet-na-polosatuju-vecherinku-354182-2019/