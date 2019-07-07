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Какие велосипеды в поездах можно провозить бесплатно

08.07.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Во многих странах мира путешествие в поезде с велосипедом давно стало нормой. Существуют определенные правила, отводятся места для хранения «двухколесного друга». Способы перевозки велосипедов на железных дорогах ЕС становятся образцами для подражания. Но за удобства нужно платить. Например, в Австрии стоимость провоза велосипеда — 10% от цены стандартного билета в вагоне 2 класса и также зависит от дальности путешествия.

В Дании стоимость зависит от класса поезда, а в некоторых поездах — еще и от расстояния. К примеру, в региональных поездах велобилет будет стоить от 13 до 65 датских крон.

В Беларуси, в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Совмина, каждый пассажир имеет право бесплатно провозить с собой на один проездной документ ручную кладь весом не более 36 килограммов, размер которой по сумме трех измерений не превышает 200 сантиметров.

К ручной клади относятся вещи пассажиров независимо от их рода и вида упаковки, в том числе и велосипед.

Велосипед не выделяется как отдельный род предметов, для него действуют обычные правила перевозки ручной клади.

Таким образом, если вес велосипеда (независимо от вида упаковки) не превышает 36 килограммов, а размер по сумме трех измерений не превышает 200 сантиметров, пассажир имеет право на его бесплатный провоз на один проездной документ. В противном случае пассажиру необходимо оплатить провоз велосипеда в размере стоимости полного билета.

http://www.mlyn.by/2019/07/kakie-velosipedy-v-poezdah-mozhno-provozit-besplatno/

 
 
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