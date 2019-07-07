Адвоката инженера МЗКТ, который в СИЗО уже пятый год, подозревают еще и в незаконном хранении оружия

Источник материала: Tut.by

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД заявили о том, что выявили «преступные действия представителя адвокатского бюро „Принцепконсалт“ — заместителя председателя Минской городской коллегии адвокатов». Женщину подозревают в разглашении данных предварительного следствия, а также в незаконном обороте оружия, сообщает пресс-служба МВД.

— Злодеяния адвоката были задокументированы в то время, когда она представляла интересы подследственного Андрея Головача, бывшего главного инженера МЗКТ. В частности, защитник разгласила третьим лицам сведения по уголовному делу, в связи с чем сама оказалась подозреваемой, — рассказали в ГУБОПиК МВД.

СК Беларуси возбудил уголовное дело по ст. 407 УК Беларуси (разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания).

Также по словам заместителя начальника отдела управления ГУБОПиК МВД Юрия Ткачука, в ходе предварительного расследования правоохранители провели обыск по месту жительства адвоката, где нашли пистолет «Walter» mod. 1938 (Р.38) и патроны к нему. По заключению экспертизы, огнестрельное оружие является пригодным для стрельбы.



Фото: пресс-служба МВД.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 295 УК Республики Беларусь (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Напомним, по информации TUT.BY, данное уголовное дело в отношении адвоката появилось месяц назад . Как раз в это время в суде Первомайского района Минска начался процесс по делу главного инженера МЗКТ, которого обвиняют в получении взяток на сумму в 192 200 долларов и 35 тысяч евро. По версии следствия, эти события происходили с 2008 года по 2015-й.

В этот процесс один из его защитников не вступил, хотя раньше представлял интересы Головача. В феврале 2018 года главному инженеру МЗКТ был вынесен оправдательный приговор, но он тут же был задержан по подозрению в очередном коррупционном преступлении.

Сам Андрей Головач пятый год находится за решеткой. Его случай даже опытные адвокаты называют уникальным и не помнят подобных историй, когда бы еще человек содержался в СИЗО столько времени. В феврале 2018 года суд Фрунзенского района Минска оправдал главного инженера по обвинению в получении взяток на сумму более 180 тысяч деноминированных рублей, Верховный суд оставил оправдательный приговор в силе.

Ни по одному из уголовных дел главный инженер МЗКТ вину не признает. За месяц процесса в суде Первомайского района Минска взяткодатели так и не появились. Они находятся в России и Канаде .