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Подростки залезли на многоэтажку «Маяка Минска» и на строительный кран. Видео с высоты
08.07.2019 18:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Подростки в Минске залезли на крышу дома в районе Национальной библиотеки и на строительный кран недалеко от площади Бангалор.
Минские руферы опубликовали видео на YouTube-канале DEFENDANTS 7 июля. Похоже, часть съемок подростки вели с одного из зданий в жилом комплексе «Маяк Минска», что возле Национальной библиотеки. Кроме того, молодые люди забрались на строительный кран жилого комплекса «Аркадия», что возводят недалеко от площади Бангалор.
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Подростки в Минске залезли на крышу дома в районе Национальной библиотеки и на строительный кран недалеко от площади Бангалор.
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