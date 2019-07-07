Подростки залезли на многоэтажку «Маяка Минска» и на строительный кран. Видео с высоты

Источник материала: Tut.by

Подростки в Минске залезли на крышу дома в районе Национальной библиотеки и на строительный кран недалеко от площади Бангалор.

Минские руферы опубликовали видео на YouTube-канале DEFENDANTS 7 июля. Похоже, часть съемок подростки вели с одного из зданий в жилом комплексе «Маяк Минска», что возле Национальной библиотеки. Кроме того, молодые люди забрались на строительный кран жилого комплекса «Аркадия», что возводят недалеко от площади Бангалор.