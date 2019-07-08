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Вопросы по ЧП на салюте, предложение Зеленского Путину, праздники, хаски и недолив - все за вчера

09.07.2019 08:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Неделя будет как раз для тех, кто устал от жары: все время с неба будет лить и температуру обещают на 3−6 °С ниже климатической нормы. Вот такое вот лето, друзья…


Фото: @vitebsk974, instagram.com

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Мы попробовали задать следствию и армии вопросы по трагедии во время салюта 3 июля — но нам на них не ответили. Поэтому мы их сформулировали и хотим обсудить с вами. Так кто же заряжал установки? Где были наши военные? Дело в некачественных снарядах или в «механическом воздействии» на них? На каком расстоянии было выставлено оцепление во время салюта? Общество ждет ответов!
  • Как там наши переговоры с Россией по цене на газ? Первым делом, первым делом самолеты диалог по интеграции, а уж потом поговорим о про газ, говорит Москва. Раньше, напомним, с интеграционными же процессами в России Минск застраховался">увязали и выдачу нам кредита.
  • Зеленский позвал Путина обсудить Донбасс. И знаете, где? В Минске! «Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас». А что на это ответили Александр Григорьевич и Кремль? «Соседу [Беларуси] подносится роскошный пиар-подарок. Если предложение Зеленского все же будет реализовано, то урожай политических дивидендов Лукашенко трудно даже себе представить», — считает политический обозреватель Юрий Дракохруст — и объясняет, почем Лукашенко переговоры… сейчас не примет.


ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Люди-и-и! Нам с вами подсолнечного масла недоливают! Один покупатель пожаловался в Госстандарт на недолив, там проверили — и оказалось, что явление-то повсеместное! Так грустно, что хочется праздника…
  • Вы же помните, что в Беларуси на каждого трудящегося человека приходится в среднем семь с половиной праздничных нерабочих дней в год? Конечно, как такое забыть! Оказалось, что мы отдыхаем меньше, чем в других европейских странах, и эту оплошность было бы неплохо исправить. Как-то мы попросили вас прислать свои предложения и пофантазировать, какие дни можно сделать выходными. И получили аж 2150 писем, и в них было 3517 вариантов ответа — и вот вам топ-25 праздничных изменений, которых хотят белорусы.
  • У нас — очередной выпуск проекта «Если к вам пришли». Герои нашего видео побывали за решеткой и рассказали, как это на самом деле было. Как выглядят камеры в белорусских ИВС и СИЗО? Как там моются? Чем кормят задержанных? Где хранятся лекарства? И что в заключении оказалось не таким страшным, как виделось до задержания? Расскажем здесь — и пусть вы больше с этим никогда не столкнетесь.
  • Но что мы все о материальном, давайте о культуре. Сходили вот на предпремьерный показ спектакля «Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях». Претензий у нас к «Шляхціцу Завальне» — хоть отбавляй, но будем и хвалить.
  • Вчера в Новогрудке открыли Мемориальную стену — памятник, посвященный побегу евреев в сентябре 1943 года из Новогрудского гетто. Были Макей, представители зятя Трампа Джареда Кушнера, дипломаты… Сегодня расскажем вам всю большую, страшную и светлую историю спасшихся евреев, примкнувших к еврейскому партизанскому отряду братьев Бельских.
  • Смотрите, какая милая история: жители Витебска спасли от гибели птенца чайки, вырастили — и отпустили. «Птенец лежал на трамвайных путях. Понесли его в зоопарк, но там нам сказали: чужих малышей чайки убивают, но если вы позаботитесь о нем и выкормите до оперения, то шанс выжить у него есть. Так у нас и появился Пингвин — имя такое птенцу дали, так как он очень забавно бегал, переваливаясь с боку на бок».
  • А видели, как хаски катается по Минску в кабриолете, высунув морду и облокотившись лапами на BMW? Оказывается, это не случайность, а привычка пса. Узнали у хозяина, как на это реагируют сотрудники ГАИ и пристегнута ли собака.


О СПОРТЕ

Все новости понедельника, 8 июля

Кстати. Время-то отпускное, и вам тоже, возможно, придется встретиться с таксистами в аэропорту. Там, говорят, стало так много «бомбил», что сами таксисты стали просить у чиновников навести порядок. Давайте же расскажем, как устроена кухня перевозчиков в Национальном аэропорту Минск и как вам не испортить себе отпуск.

Хорошего дня, друзья, — и оставайтесь с нами!

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Доброе утро! Неделя будет как раз для тех, кто устал от жары: все время с неба будет лить и температуру обещают на 3−6 °С ниже климатической нормы. Вот такое вот лето,...
 
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