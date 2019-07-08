Вопросы по ЧП на салюте, предложение Зеленского Путину, праздники, хаски и недолив - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Неделя будет как раз для тех, кто устал от жары: все время с неба будет лить и температуру обещают на 3−6 °С ниже климатической нормы. Вот такое вот лето, друзья…



Фото: @vitebsk974, instagram.com

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Мы попробовали задать следствию и армии вопросы по трагедии во время салюта 3 июля — но нам на них не ответили. Поэтому мы их сформулировали и хотим обсудить с вами . Так кто же заряжал установки? Где были наши военные? Дело в некачественных снарядах или в «механическом воздействии» на них? На каком расстоянии было выставлено оцепление во время салюта? Общество ждет ответов!

3 июля — но нам на них не ответили. . Так кто же заряжал установки? Где были наши военные? Дело в некачественных снарядах или в «механическом воздействии» на них? На каком расстоянии было выставлено оцепление во время салюта? Общество ждет ответов! Как там наши переговоры с Россией по цене на газ ? Первым делом, первым делом самолеты диалог по интеграции, а уж потом поговорим о про газ, говорит Москва . Раньше, напомним, с интеграционными же процессами в России Минск застраховался">увязали и выдачу нам кредита.

? Первым делом, первым делом диалог по интеграции, а уж потом поговорим о про газ, . Раньше, напомним, с интеграционными же процессами в России Минск застраховался">увязали и выдачу нам кредита. Зеленский позвал Путина обсудить Донбасс. И знаете, где? В Минске ! «Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас». А что на это ответили Александр Григорьевич и Кремль ? «Соседу [Беларуси] подносится роскошный пиар-подарок. Если предложение Зеленского все же будет реализовано, то урожай политических дивидендов Лукашенко трудно даже себе представить», — считает политический обозреватель Юрий Дракохруст — и объясняет, почем Лукашенко переговоры… сейчас не примет .





ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ





О СПОРТЕ

Если вам все еще интересно, сколько иностранцев приехало в Минск на Европейские игры — то вот здесь есть официальная цифра .

— . Руководство хоккейного «Динамо» рассказало нам о будущем сезоне : о возвращении на должность главного тренера Крэйга Вудкрофта ( а что там, кстати, с Андриевским? ), приглашении на роль ассистента Михаила Грабовского, количестве легионеров… «Президент сказал, что это мое решение, но и мне за него отвечать. Готов ли я? Конечно», — говорит Дмитрий Басков.

Все новости понедельника, 8 июля

Кстати. Время-то отпускное, и вам тоже, возможно, придется встретиться с таксистами в аэропорту. Там, говорят, стало так много «бомбил», что сами таксисты стали просить у чиновников навести порядок. Давайте же расскажем, как устроена кухня перевозчиков в Национальном аэропорту Минск и как вам не испортить себе отпуск.

Хорошего дня, друзья, — и оставайтесь с нами!

Ваша редакция

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