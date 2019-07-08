Вопросы по ЧП на салюте, предложение Зеленского Путину, праздники, хаски и недолив - все за вчера

Неделя будет как раз для тех, кто устал от жары: все время с неба будет лить и температуру обещают на 3−6 °С ниже климатической нормы. Вот такое вот лето, друзья…
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ
Мы попробовали задать следствию и армии вопросы по трагедии во время салюта 3 июля — но нам на них не ответили. Поэтому мы их сформулировали и хотим обсудить с вами. Так кто же заряжал установки? Где были наши военные? Дело в некачественных снарядах или в «механическом воздействии» на них? На каком расстоянии было выставлено оцепление во время салюта? Общество ждет ответов!
Как там наши переговоры с Россией по цене на газ? Первым делом, первым делом самолеты диалог по интеграции, а уж потом поговорим о про газ, говорит Москва. Раньше, напомним, с интеграционными же процессами в России Минск застраховался">увязали и выдачу нам кредита.
Зеленский позвал Путина обсудить Донбасс. И знаете, где? В Минске! «Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас». А что на это ответили Александр Григорьевич и Кремль? «Соседу [Беларуси] подносится роскошный пиар-подарок. Если предложение Зеленского все же будет реализовано, то урожай политических дивидендов Лукашенко трудно даже себе представить», — считает политический обозреватель Юрий Дракохруст — и объясняет, почем Лукашенко переговоры… сейчас не примет.
Слышали об отмененном телемосте? «Россия 1» и украинский телеканал NewsOne хотели провести 12 июля российско-украинский телемост под названием «Надо поговорить». Вести шоу должны были с российской стороны Андрей Малахов и Мария Ситтель, с украинской — Елена Кирик и Василий Голованов. В анонсе программы они с улыбкой заявили: «Нам надо поговорить». Но вчера все отменилось — подробности здесь, а Генпрокуратура Украины и вовсе расценила подготовку NewsOne телемоста с «Россией 1» как покушение на госизмену. Малахов попросил Зеленского защитить его украинских коллег.
Давайте расскажем о средних баллах ЦТ в этом году. С новой системой стало лучше или хуже? Есть ли 300-балльники?
Разбирались вчера со страшной аварией под Белоозерском, где погибли пять человек. Что известно о водителе? Как все 10 человек сели в машину к пьяному водителю? Все, что пока понятно, — здесь.
Люди-и-и! Нам с вами подсолнечного масла недоливают! Один покупатель пожаловался в Госстандарт на недолив, там проверили — и оказалось, что явление-то повсеместное! Так грустно, что хочется праздника…
Вы же помните, что в Беларуси на каждого трудящегося человека приходится в среднем семь с половиной праздничных нерабочих дней в год? Конечно, как такое забыть! Оказалось, что мы отдыхаем меньше, чем в других европейских странах, и эту оплошность было бы неплохо исправить. Как-то мы попросили вас прислать свои предложения и пофантазировать, какие дни можно сделать выходными. И получили аж 2150 писем, и в них было 3517 вариантов ответа — и вот вам топ-25 праздничных изменений, которых хотят белорусы.
У нас — очередной выпуск проекта «Если к вам пришли». Герои нашего видео побывали за решеткой и рассказали, как это на самом деле было. Как выглядят камеры в белорусских ИВС и СИЗО? Как там моются? Чем кормят задержанных? Где хранятся лекарства? И что в заключении оказалось не таким страшным, как виделось до задержания? Расскажем здесь — и пусть вы больше с этим никогда не столкнетесь.
Вчера в Новогрудке открыли Мемориальную стену — памятник, посвященный побегу евреев в сентябре 1943 года из Новогрудского гетто. Были Макей, представители зятя Трампа Джареда Кушнера, дипломаты… Сегодня расскажем вам всю большую, страшную и светлую историю спасшихся евреев, примкнувших к еврейскому партизанскому отряду братьев Бельских.
Смотрите, какая милая история: жители Витебска спасли от гибели птенца чайки, вырастили — и отпустили. «Птенец лежал на трамвайных путях. Понесли его в зоопарк, но там нам сказали: чужих малышей чайки убивают, но если вы позаботитесь о нем и выкормите до оперения, то шанс выжить у него есть. Так у нас и появился Пингвин — имя такое птенцу дали, так как он очень забавно бегал, переваливаясь с боку на бок».
Руководство хоккейного «Динамо»рассказало нам о будущем сезоне: о возвращении на должность главного тренера Крэйга Вудкрофта (а что там, кстати, с Андриевским?), приглашении на роль ассистента Михаила Грабовского, количестве легионеров… «Президент сказал, что это мое решение, но и мне за него отвечать. Готов ли я? Конечно», — говорит Дмитрий Басков.
Кстати. Время-то отпускное, и вам тоже, возможно, придется встретиться с таксистами в аэропорту. Там, говорят, стало так много «бомбил», что сами таксисты стали просить у чиновников навести порядок. Давайте же расскажем, как устроена кухня перевозчиков в Национальном аэропорту Минск и как вам не испортить себе отпуск.
Хорошего дня, друзья, — и оставайтесь с нами!
Ваша редакция
Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.