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«МакДональдс» в Гомеле обещает бесплатный обед тому, кто поможет найти хозяев машин, что мешают стройке
09.07.2019 08:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«МакДональдс» разыскивает владельцев машин, которые продолжают стоять на бывшей парковке, а теперь уже — площадке под строительство ресторана в Гомеле. Как оказалось, машин две: Ford с российскими и Мazda с украинскими регистрационными номерами. Тому, кто даст любую информацию о хозяевах иномарок, обещают обед на семью или компанию из 5 человек в гомельском «МакДональдс» (после открытия).
Свой клич о помощи «МакДональдс»
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«МакДональдс» в Гомеле обещает бесплатный обед тому, кто поможет найти хозяев машин, что мешают стройке
Машин две - Ford с российскими и Мazda с украинскими регистрационными номерами.
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