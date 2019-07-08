«МакДональдс» в Гомеле обещает бесплатный обед тому, кто поможет найти хозяев машин, что мешают стройке

Источник материала: Tut.by

«МакДональдс» разыскивает владельцев машин, которые продолжают стоять на бывшей парковке, а теперь уже — площадке под строительство ресторана в Гомеле. Как оказалось, машин две: Ford с российскими и Мazda с украинскими регистрационными номерами. Тому, кто даст любую информацию о хозяевах иномарок, обещают обед на семью или компанию из 5 человек в гомельском «МакДональдс» (после открытия).



Фото: Станислав Журавский

Свой клич о помощи «МакДональдс» разместил в Инстаграм. В публикации уточнили, что пока возведению ресторана машины не мешают и к ним относятся бережно. Но время идет, и рано или поздно их придется-таки убирать. Поэтому руководство будущего заведения общепита ждет любую информацию, которая поможет отыскать владельцев автомобилей. Ее можно сообщить на info@by.mcd.com или по телефону +375 17 2 470 176.

Напомним , на днях в Гомеле приступили к строительству ресторана быстрого питания «МакДональдс» возле универмага «Гомель». Место стройки оградили забором, асфальтное покрытие с парковок, которые располагались у универмага, сняли — но не везде: несколько квадратных метров асфальта пришлось оставить из-за двух машин, которые пока никто не хочет забирать.