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«Требуем правды». Торговцы с брестского центрального рынка обсудили с мэром судьбу «колхозки»
09.07.2019 08:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В понедельник в Бресте обсуждали вопрос модернизации центрального рынка. На встречу с предпринимателями в актовый зал областного объединения профсоюзов приехал мэр Бреста Александр Рогачук. Задавали острые вопросы, но зачастую они возникают от недостатка информации, считает глава города. Подробности
«Мы очень обеспокоены сложившейся ситуацией на центральном рынке Бреста, — зачитал письмо Александр Рогачук. — И видим, что промедление смерти подобно. Поэтому мы требуем правды… На рынок за свежими овощами, фруктами и другой продукцией ежедневно приходит большое количество жителей города. Их устраивает ассортимент и качество товаров, иначе бы они не шли к нам. Здесь можно приобрести товары по приемлемой цене… Но все чаще слышим, что из-за отсутствия парковочных мест, недостаточных финансовых средств его будут продавать. Сделают на этом месте еще один гипермаркет и торгово-развлекательный центр. А как же поддержка простого народа, который продает продукцию, выращенную на своем земельном участке…»
Надо сказать, в письме-жалобе обратившиеся также благодарят руководство города и лично мэра за то, как преобразился Брест за последнее время. Но, вероятно, слухи о «продаже» рынка подогрел и пустующий старый автовокзал. Ведь он находится совсем рядом.
Александр Рогачук пояснил, что старый и новый автовокзалы — областная коммунальная собственность. Но старый автовокзал передается городу, и перед городскими службами встанет непростая задача — комплексно благоустроить район, ограниченный улицами Карбышева, Куйбышева, Пушкинской и Мицкевича.
«Но базовым подходом является сохранение нашего „колхозного“ рынка как уникального торгового объекта, — пояснил Александр Степанович, чем вызвал аплодисменты присутствующих. — И судьбу старого автовокзала будем определять только в интересах всего этого квартала. И прежде всего, чтобы увеличилась посещаемость и привлекательность нашего центрального рынка. Это моя принципиальная позиция. Все будет сделано в интересах облпотребсоюза (ему принадлежит рынок) и работающих на рынке. Причем в едином архитектурном ключе».
Решено проводить реконструкцию
По мнению мэра, «колхозка» стала немного «проваливаться» на фоне общей ситуации в городе именно в плане современной торговли и парковочных мест, есть определенная захламленность. Поэтому решено проводить реконструкцию рынка. Но сделать это необходимо с минимальными потерями для людей. И при этом не закрывать сам рынок.
«Мы сделали Кобринский мост, не перекрывая движения, так неужели мы не сделаем рынок? — задал риторический вопрос мэр. — Поэтому никаких оснований для волнений нет».
Задача — оставить купол. Правда, в преображенном виде (внутри). А также навести порядок с рядами, которые находятся на улице. При этом торговых, а значит, и рабочих мест меньше не станет.
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