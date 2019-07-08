«Требуем правды». Торговцы с брестского центрального рынка обсудили с мэром судьбу «колхозки»

Источник материала: Tut.by

В понедельник в Бресте обсуждали вопрос модернизации центрального рынка. На встречу с предпринимателями в актовый зал областного объединения профсоюзов приехал мэр Бреста Александр Рогачук. Задавали острые вопросы, но зачастую они возникают от недостатка информации, считает глава города. Подробности сообщает «Вечерний Брест».



Фото: Василий Пошелюк

«Мы очень обеспокоены сложившейся ситуацией на центральном рынке Бреста, — зачитал письмо Александр Рогачук. — И видим, что промедление смерти подобно. Поэтому мы требуем правды… На рынок за свежими овощами, фруктами и другой продукцией ежедневно приходит большое количество жителей города. Их устраивает ассортимент и качество товаров, иначе бы они не шли к нам. Здесь можно приобрести товары по приемлемой цене… Но все чаще слышим, что из-за отсутствия парковочных мест, недостаточных финансовых средств его будут продавать. Сделают на этом месте еще один гипермаркет и торгово-развлекательный центр. А как же поддержка простого народа, который продает продукцию, выращенную на своем земельном участке…»

Надо сказать, в письме-жалобе обратившиеся также благодарят руководство города и лично мэра за то, как преобразился Брест за последнее время. Но, вероятно, слухи о «продаже» рынка подогрел и пустующий старый автовокзал. Ведь он находится совсем рядом.

Александр Рогачук пояснил, что старый и новый автовокзалы — областная коммунальная собственность. Но старый автовокзал передается городу, и перед городскими службами встанет непростая задача — комплексно благоустроить район, ограниченный улицами Карбышева, Куйбышева, Пушкинской и Мицкевича.

«Но базовым подходом является сохранение нашего „колхозного“ рынка как уникального торгового объекта, — пояснил Александр Степанович, чем вызвал аплодисменты присутствующих. — И судьбу старого автовокзала будем определять только в интересах всего этого квартала. И прежде всего, чтобы увеличилась посещаемость и привлекательность нашего центрального рынка. Это моя принципиальная позиция. Все будет сделано в интересах облпотребсоюза (ему принадлежит рынок) и работающих на рынке. Причем в едином архитектурном ключе».

Решено проводить реконструкцию

По мнению мэра, «колхозка» стала немного «проваливаться» на фоне общей ситуации в городе именно в плане современной торговли и парковочных мест, есть определенная захламленность. Поэтому решено проводить реконструкцию рынка. Но сделать это необходимо с минимальными потерями для людей. И при этом не закрывать сам рынок.

«Мы сделали Кобринский мост, не перекрывая движения, так неужели мы не сделаем рынок? — задал риторический вопрос мэр. — Поэтому никаких оснований для волнений нет».

Задача — оставить купол. Правда, в преображенном виде (внутри). А также навести порядок с рядами, которые находятся на улице. При этом торговых, а значит, и рабочих мест меньше не станет.