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Крестный ход Витебск - Полоцк впервые за 24 года отменили: у верующих нет денег на милицию и скорую

09.07.2019 08:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Двадцать четыре года подряд в июле белорусские греко-католики ходили крестным ходом из Витебска в Полоцк. Но в этом году паломничество не состоится: верующие не смогли рассчитаться за услуги милиции, медиков и коммунальников. Одному только УВД потребовалось бы оплатить около 3 тысяч рублей.


Крестный ход в Полоцк в 2016 году. Фото: Александр Малам, страница Белорусской греко-католической церкви в фейсбук

Крестный ход из Витебска в Полоцк — единственное в Беларуси греко-католическое паломничество, в котором участвуют верующие со всей страны. В первый раз он состоялся в 1995-м. В этом году «пилигримка» должна была пройти в юбилейный, 25-й, раз — с 9 по 13 июля.

В течение пяти дней паломники проходили более 100 километров — от греко-католического Воскресенского храма в Витебске к Софийскому собору в Полоцке — к месту мученической смерти пяти монахов-базилиан, которых в 1705 году убил Петр I.

По этой ссылке можно посмотреть фотографии из крестного хода в 2016 году.

24 июня верующие получили разрешение Витебского облисполкома на проведение крестного хода. Однако согласно постановлению Совмина № 49 от 24 января 2019 года организаторы массовых мероприятий должны оплачивать услуги госслужб — милиции, медиков и коммунальников. Оно распространяется на любое массовое мероприятие, которое проводится не государственными органами власти. Суммы зависят от количества участников.

— Мы посчитали, и выяснилось, что только одной милиции требуется перечислить более 3 тысяч рублей, — рассказал TUT.BY настоятель витебского греко-католического прихода Воскресения Христова Дмитрий Гришан. — Это непосильная сумма для верующих. Поэтому 8 июля, за день до планируемого крестного хода, я отозвал заявку на его проведение.


Священник Дмитрий Гришан. Фото: Александр Малам, страница Белорусской греко-католической церкви в фейсбук

В мае МВД сообщило верующим, что религиозные организации не будут платить милиции при проведении массовых мероприятий. Речь шла про акции, которые проходят и в культовых зданиях, и на территориях, которые к ним относятся, и в других местах, предоставленных религиозным организациям, в местах пилигримок, на кладбищах и пр. Однако крестный ход — то есть сам путь к святому для верующих месту — не входит в этот перечень.

— Религиозные организации освобождены от оплаты в местах паломничеств, но в ответе МВД ничего не сказано о дороге к этим местам, — поясняет Дмитрий Гришан.

Священник надеется, что в следующем году паломничество все же состоится — если удастся внести его в годовой план мероприятий, проводимых при поддержке государства. К примеру, ежегодный крестный ход в Будслав имеет такой статус, и в этом году, после вступления в силу нового законодательства о массовых мероприятиях, у его организаторов не возникло проблем.


Крестный ход пришел к Софийскому собору в Полоцке. 2016 год. Фото: Александр Малам, страница Белорусской греко-католической церкви в фейсбук

И хоть сам крестный ход отменен, тем не менее другие мероприятия, запланированные в его программе, состоятся, отметил Дмитрий Гришан:

— Греко-католический приход в Полоцке совместно с Национальным Полоцким историко-культурным музеем-заповедником 13 июля проведет концерт духовной музыки. Начало — в 16.00. А праздник в полоцкой греко-католической церкви пройдет 14 июля в 10.30.

 
Теги: Витебск
 
 
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Двадцать четыре года подряд в июле белорусские греко-католики ходили крестным ходом из Витебска в Полоцк. Но в этом году паломничество не состоится: верующие не...
 
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