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Крестный ход Витебск - Полоцк впервые за 24 года отменили: у верующих нет денег на милицию и скорую
09.07.2019 08:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Двадцать четыре года подряд в июле белорусские греко-католики ходили крестным ходом из Витебска в Полоцк. Но в этом году паломничество не состоится: верующие не смогли рассчитаться за услуги милиции, медиков и коммунальников. Одному только УВД потребовалось бы оплатить около 3 тысяч рублей.
24 июня верующие получили разрешение Витебского облисполкома на проведение крестного хода. Однако согласно
— Мы посчитали, и выяснилось, что только одной милиции требуется перечислить более 3 тысяч рублей, — рассказал TUT.BY настоятель витебского греко-католического прихода Воскресения Христова Дмитрий Гришан. — Это непосильная сумма для верующих. Поэтому 8 июля, за день до планируемого крестного хода, я отозвал заявку на его проведение.
В мае МВД сообщило верующим, что религиозные организации
— Религиозные организации освобождены от оплаты в местах паломничеств, но в ответе МВД ничего не сказано о дороге к этим местам, — поясняет Дмитрий Гришан.
Священник надеется, что в следующем году паломничество все же состоится — если удастся внести его в годовой план мероприятий, проводимых при поддержке государства. К примеру, ежегодный крестный ход в Будслав имеет такой статус, и в этом году, после вступления в силу нового законодательства о массовых мероприятиях, у его организаторов не возникло проблем.
И хоть сам крестный ход отменен, тем не менее другие мероприятия, запланированные в его программе, состоятся, отметил Дмитрий Гришан:
— Греко-католический приход в Полоцке совместно с Национальным Полоцким историко-культурным музеем-заповедником 13 июля проведет концерт духовной музыки. Начало — в 16.00. А праздник в полоцкой греко-католической церкви пройдет 14 июля в 10.30.
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Двадцать четыре года подряд в июле белорусские греко-католики ходили крестным ходом из Витебска в Полоцк. Но в этом году паломничество не состоится: верующие не...
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