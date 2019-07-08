Как будет ходить транспорт в Витебске в дни «Славянского базара»

Источник материала: Tut.by

С 9 по 17 июля — в дни «Славянского базара», общественный транспорт в Витебске будет работать до часа ночи, сообщают «Витьбичи».

Транспорт будут подавать к окончанию концертов в Летнем амфитеатре:

9 июля — к 0.00; 10 июля — к 0.30; 11 июля — к 23.45; 12 июля — к 20.00; в ночь с 12 на 13 июля — к 0.15 и 5.00; 13 июля — к 19.15 и 0.00; 14 июля — к 19.50 и 0.00; в ночь с 14 на 15 июля — к 0.50 и 4.30; 15 июля — к 20.00 и 0.30; 16 июля — к 20.00 и 1.30; 17 июля — к 0.00.

Автобусы и троллейбусы будут ждать пассажиров после концертов на ближайших к площади Свободы остановках по маршрутам их следования. Трамваи отправятся с площади Победы через 20 минут после окончания концертов (с интервалом движения 10 минут).

Возле Летнего амфитеатра могут закрыть остановки «Площадь Свободы» на улице Ленина и проспекте Фрунзе — в целях безопасности.

С 9 июля автопарк будет выполнять дополнительные рейсы из Витебска в музей-усадьбу Ильи Репина «Здравнево». Время отправления с автовокзала: 9, 10, 11 июля — в 10.00, 12.30; с 12 до 17 июля — в 10.00, 12.30, 15.00. В черте города пассажиры смогут сесть в автобусы на остановках «Ратуша» и «Улица Коммунистическая».