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В Витебске построят детсад за 10 млн долларов (спойлер: Билево обрадуется)
09.07.2019 08:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В 2020 году в Билево начнут строить детский сад на 560 мест — самый большой в области,
— Фактически мы объединяем три типовых детских садика в один на 560 мест. Здесь также предусмотрена пристройка для классов начальной школы на 400 мест, которую можно использовать и под нужды детсада, — сообщил председатель горисполкома Виктор Николайкин. — В результате проблема обеспеченности детскими садами в Билево будет почти снята. Подобный проект финансово более выгоден, чем строительство трех отдельных учреждений на такое же количество мест: экономия может составить 20%.
Уже сделан отвод земельного участка. «Витебскгражданпроект» приступил к проектированию и обещает к осени его завершить. Средства на оплату этих работ изыскивают из городского бюджета. Параллельно власти думают, как финансировать строительство. В частности, ведут переговоры с «Банком развития» (он предлагает валютный кредит под 3,5% годовых).
К концу 2019-го город будет готов начать возведение важного объекта, отметил Виктор Николайкин.
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Предварительная стоимость новостройки - 20 млн рублей.
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