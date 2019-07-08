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В Витебске построят детсад за 10 млн долларов (спойлер: Билево обрадуется)

09.07.2019 08:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 2020 году в Билево начнут строить детский сад на 560 мест — самый большой в области, сообщают «Витебские вести». Предварительная стоимость новостройки — 20 млн рублей.

— Фактически мы объединяем три типовых детских садика в один на 560 мест. Здесь также предусмотрена пристройка для классов начальной школы на 400 мест, которую можно использовать и под нужды детсада, — сообщил председатель горисполкома Виктор Николайкин. — В результате проблема обеспеченности детскими садами в Билево будет почти снята. Подобный проект финансово более выгоден, чем строительство трех отдельных учреждений на такое же количество мест: экономия может составить 20%.

Уже сделан отвод земельного участка. «Витебскгражданпроект» приступил к проектированию и обещает к осени его завершить. Средства на оплату этих работ изыскивают из городского бюджета. Параллельно власти думают, как финансировать строительство. В частности, ведут переговоры с «Банком развития» (он предлагает валютный кредит под 3,5% годовых).

К концу 2019-го город будет готов начать возведение важного объекта, отметил Виктор Николайкин.

По данным главного управления образования облисполкома, в 2019 году выдано 103 направления в три детсада в Билево. При этом в очереди на места в них числятся 655 детей.

За последние два года в области построили три учреждения дошкольного образования — в Витебске, Орше и Глубоком. Но проблема обеспечения детскими садами остается актуальной, в частности, в новых микрорайонах в Витебске, Полоцке, Новополоцке, Орше, Лепеле, Миорах и Поставах. Всего в регионе необходимо построить 9 учреждений дошкольного образования.

Всего в Витебской области работают 535 дошкольных учреждений образования, которые посещают 50,5 тысячи воспитанников.

 
Теги: Витебск
 
 
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Предварительная стоимость новостройки - 20 млн рублей.
 
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