ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Кировщине продолжается акция «Цифры здоровья: артериальное давление»

09.07.2019 — Новости Общества | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кировец

На Кировщине продолжается акция «Цифры здоровья: артериальное давление»

УЗ «Кировский центр гигиены и эпидемиологии» информирует, что на территории района 10 июля 2019 года специалистами УЗ «Кировская ЦРБ» и УЗ «Кировский райЦГЭ» будет проводиться информационно-образовательная акция «Цифры здоровья: артериальное давление», под девизом «Контролируем давление – продлеваем жизнь!» совместно с информационно-образовательной акцией «Уйти от инсульта» по профилактике болезней системы кровообращения, инсультов и инфарктов среди различных категорий населения в целях повышения грамотности по вопросам профилактики болезней системы кровообращения (БСК), проблеме инсульта, знаний признаков инсульта и порядка действий при их появлении, необходимости коррекции факторов риска и своевременного прохождения диспансеризации, формирования навыков контроля артериального давления, продвижения здорового образа жизни, а также мотивации на ведение здорового образа жизни населения Кировского района.
Для граждан будет организовано измерение артериального давления, проведение индивидуальных консультаций специалистов по вопросам профилактики БСК, инсультов и инфарктов, распространение информационно-образовательных материалов, дневников артериального давления.
Место проведения акции: центральная районная аптека №82 (г.Кировск, ул.Пушкинская, д.10).
Время проведения — с 9.00 до 14.00.
Телефон «горячей линии»: 77-3-99 (регистратура районной поликлиники).

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
УЗ «Кировский центр гигиены и эпидемиологии» информирует, что на территории района 10 июля 2019 года специалистами УЗ «Кировская ЦРБ» и УЗ «Кировский райЦГЭ»...
 
Новости дня
Новости общества
 
Убийцу из Мозыря искали 21 год. Похоже, нашли - и будут судить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
09.07.2019
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика