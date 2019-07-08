На Кировщине продолжается акция «Цифры здоровья: артериальное давление»

Источник материала: Кировец





УЗ «Кировский центр гигиены и эпидемиологии» информирует, что на территории района 10 июля 2019 года специалистами УЗ «Кировская ЦРБ» и УЗ «Кировский райЦГЭ» будет проводиться информационно-образовательная акция «Цифры здоровья: артериальное давление», под девизом «Контролируем давление – продлеваем жизнь!» совместно с информационно-образовательной акцией «Уйти от инсульта» по профилактике болезней системы кровообращения, инсультов и инфарктов среди различных категорий населения в целях повышения грамотности по вопросам профилактики болезней системы кровообращения (БСК), проблеме инсульта, знаний признаков инсульта и порядка действий при их появлении, необходимости коррекции факторов риска и своевременного прохождения диспансеризации, формирования навыков контроля артериального давления, продвижения здорового образа жизни, а также мотивации на ведение здорового образа жизни населения Кировского района.

Для граждан будет организовано измерение артериального давления, проведение индивидуальных консультаций специалистов по вопросам профилактики БСК, инсультов и инфарктов, распространение информационно-образовательных материалов, дневников артериального давления.

Место проведения акции: центральная районная аптека №82 (г.Кировск, ул.Пушкинская, д.10).

Время проведения — с 9.00 до 14.00.

Телефон «горячей линии»: 77-3-99 (регистратура районной поликлиники).