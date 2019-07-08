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На территории Николаевского сельсовета прошел День депутата

09.07.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

На мероприятии обсудили проблемы, связанные с жизнеобеспечением населения, и провели совместный прием граждан по личным вопросам.

На территории Николаевского сельсовета прошел День депутата

На мехдворе ОАО «Николаевка» с трудовым коллективом сельхозпредприятия встретились депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Николай Васильков, председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева и председатель Николаевского сельского Совета Василий Пономарев. В ходе встречи с депутатами аграрии поднимали волнующие их темы, среди которых – качество питьевой воды и перебои с водоснабжением, ремонт дорог и доступность медицинского обслуживания.

На территории Николаевского сельсовета прошел День депутата

Николай Васильков проинформировал собравшихся о законотворческой деятельности в Парламенте. Он отметил, что одним из основных и актуальных направлений практической деятельности Парламента является конструктивное сотрудничество с местными органами власти, поэтому актуальные социально значимые вопросы жизнеобеспечения населения находятся на постоянном контроле парламентариев. Так как Николай Андреевич принимает непосредственное участие в работе комиссии по экологии, природопользованию и чернобыльской катастрофе, в своей деятельности он делает упор в этом направлении. К примеру, лично участвовал в принятии и утверждении закона «О радиационной безопасности населения». Ему довелось выезжать на Островецкую атомную электростанцию и обсуждать вопросы безопасности системы защиты станции с руководством. В ходе встречи он также отметил, что с целью повышения рождаемости населения в стране был разработан и принят закон «О вспомогательных репродуктивных технологиях», позволяющий расширить возможности для женщин, желающих стать матерями, и пройти первую попытку ЭКО за счет государства. В весеннюю сессию Парламентом было рассмотрено 90 документов, из которых 30 приняты в первом чтении. Среди них «Закон об амнистии» в связи с 75-летием освобождения Беларуси, согласно которому на свободу выйдет около шести тысяч осужденных. Также был принят проект Закона «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства», направленный на совершенствование правоотношений, связанных с призывом граждан на военную службу.

На территории Николаевского сельсовета прошел День депутата

В форме конструктивного диалога депутаты обсудили вопросы, волнующие местное население. Больной темой для жителей агрогородка является качество питьевой воды и плохой напор из водопровода, особенно в летний период. Как отметили депутаты, эта проблема стоит остро не только на территории Николаевки, но и других населенных пунктов района. В нынешнем году запланировано строительство двух станций обезжелезивания воды в районе по государственной программе «Комфортное жилье и благоприятная среда». К слову, реализация данной программы продлится до 2025 года. За это время все жители страны должны быть обеспечены качественной питьевой водой.
По всем поступившим в ходе встречи вопросам были даны разъяснения. Конечно, не все проблемные моменты удастся решить сразу, но в том, что депутаты будут содействовать в их решении, можно быть уверенными.
Светлана МЕДВЕДЕВА, фото автора. 

 
 
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На мероприятии обсудили проблемы, связанные с жизнеобеспечением населения, и провели совместный прием граждан по личным вопросам. На мехдворе ОАО...
 
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