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Убийцу из Мозыря искали 21 год. Похоже, нашли - и будут судить

09.07.2019 09:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте завершено расследование уголовного дела об убийстве, совершенном более 21 года назад. Перед судом предстанет житель Мозыря, сообщили в СК.

В ночь с 9 на 10 октября 1997 года в жилом частном доме в Давид-Городке обнаружили тело убитой местной жительницы. Было возбуждено уголовное дело, но убийцу тогда так и не нашли.

И вот спустя 21 год оперативники вышли на подозреваемых. В марте этого года были задержаны трое мужчин.

По данным следствия, 40-летний житель Мозыря, договорившись с двумя знакомыми совершить разбойное нападение на жительницу Столинского района, проник в ее дом. Увидев нападавших, женщина стала кричать и пыталась вызвать помощь по телефону. Тогда обвиняемый нанес ей не менее 10 ударов ножом. От травм женщина умерла на месте.

После этого мужчины похитили из дома денежные средства и ювелирные изделия.

Мужчина под стражей. Его обвиняют в умышленном убийстве из корысти, совершенном с особой жестокостью. Сроки давности по разбою в отношении всех уже истекли.

 
Теги: Брест
 
 
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В ночь с 9 на 10 октября 1997 года в жилом частном доме в Давид-Городке с признаками насильственной смерти обнаружили тело местной жительницы. Было возбуждено...
 
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