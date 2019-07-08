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В День Независимости районное объединение профсоюзов и районный комитет БРСМ предложили глусчанам поучаствовать в велосипедном квесте «Улицами Победы — улицами освободителей»

09.07.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

В День Независимости районное объединение профсоюзов и районный комитет БРСМ предложили глусчанам поучаствовать в велосипедном квесте «Улицами Победы — улицами освободителей»
В День Независимости районное объединение профсоюзов и районный комитет БРСМ предложили глусчанам поучаствовать в велосипедном квесте «Улицами Победы — улицами освободителей»

В День Независимости районное объединение профсоюзов и районный комитет БРСМ предложили глусчанам поучаствовать в велосипедном квесте «Улицами Победы — улицами освободителей». Квест — это командная игра, суть которой заключается в выполнении специального тематического задания в отведенный промежуток времени. Глусский велоквест был посвящен событиям Великой Отечественной войны и истории родного города.

Ближе к началу в центральном парке собралось немало народу — всего зарегистрировалось 13 команд (47 человек). И скажу вам, участникам пришлось подумать и попотеть. Для начала им предложили тест о Великой Отечественной войне, и правильные ответы дали далеко не все. К примеру, кто объявил советскому народу о начале войны? Многие уверены, что это Юрий Левитан, диктор, а на самом деле первым с официальным сообщением о нападении Германии 22 июня 1941 года выступил тогдашний министр иностранных дел Вячеслав Молотов. Или какой элемент формы русских знаменосцев 24 июня 1945 года на Параде Победы был сожжен вместе с фашистскими знаменами (варианты: погоны; перчатки; сапоги; гимнастерки)?


В День Независимости районное объединение профсоюзов и районный комитет БРСМ предложили глусчанам поучаствовать в велосипедном квесте «Улицами Победы — улицами освободителей»
В День Независимости районное объединение профсоюзов и районный комитет БРСМ предложили глусчанам поучаствовать в велосипедном квесте «Улицами Победы — улицами освободителей»
В День Независимости районное объединение профсоюзов и районный комитет БРСМ предложили глусчанам поучаствовать в велосипедном квесте «Улицами Победы — улицами освободителей»

Второй этап оказался, пожалуй, еще сложнее. От участников требовалось разгадать логическую загадку и узнать название улицы, сориентироваться, где эта улица находится (все ли знают, где у нас улица Примина или Гастелло?), съездить туда и найти там ответ на вопрос. (Пример: Герой Советского Союза, участник освобождения Глусского района, Почетный гражданин Глуска с 1974 года, на улице его имени расположена транспортная организация по обслуживанию населения и предприятий района. На въездных воротах этого предприятия слева расположен знак дорожного движения. Какая цифра на знаке?) Всего подобных заданий было 10, на выполнение — два с половиной часа, но участники — молодцы! — справились намного раньше.


В День Независимости районное объединение профсоюзов и районный комитет БРСМ предложили глусчанам поучаствовать в велосипедном квесте «Улицами Победы — улицами освободителей»
В День Независимости районное объединение профсоюзов и районный комитет БРСМ предложили глусчанам поучаствовать в велосипедном квесте «Улицами Победы — улицами освободителей»
В День Независимости районное объединение профсоюзов и районный комитет БРСМ предложили глусчанам поучаствовать в велосипедном квесте «Улицами Победы — улицами освободителей»

Отдельно хочу сказать о призах. Они, как и задания, были тематически выдержанными. Абсолютно все участники получили на память магниты с видами Глуска. Команда отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи ответила правильно на все 18 вопросов теста и победила в теоретической части квеста, в подарок ей достались оригинальные часы с символикой нашего горпоселка. В собственно квесте определились три призера. На третьем месте оказалась команда яслей-сада № 4, каждый ее участник получил деревянную купюрницу с изображением знаковых объектов Глуска. Педагоги из СШ № 1 заработали больше баллов, чем коллеги из детсада, и стали вторыми, они забрали на память о своем успехе и хорошо проведенном времени дизайнерские «вечные календари» из дерева (кстати, в составе этой команды был и директор учреждения). Победу в велоквесте «Улицами Победы — улицами освободителей» завоевали учителя гимназии, и каждый получил в качестве приза оригинальные часы.

На этом можно было бы поставить точку, но хочется сказать еще вот что: историко-краеведческий велоквест в Глуске проводился второй раз и собрал немало участников. Были работники организаций района, были семейные команды, кто-то даже специально приехал для этого из Минска, были и школьники. Интерес к своему краю, к истории у многих есть (неслучайно читатели нашей газеты особо отмечают статьи о прошлом Глусчины, а выставка ретрофотографий на прошедшем празднике пользовалась повышенным вниманием). Квест — это сравнительно новая для нас форма активного отдыха, своей занимательностью, динамичностью, даже где-то приключенческой игрой она сплачивает, сдруживает людей (то, чего нам порой уже и не хватает) и способствует «живому» и более близкому знакомству с предложенной темой. Как видим, в этот раз организаторы мероприятия смогли привлечь людей и формой, и содержанием. Хочется, чтобы таких мероприятий у нас было побольше.

О. ВАСИЛЕВСКАЯ

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Теги: Минск
 
 
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