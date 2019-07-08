﻿ «Тесты решала без фанатизма». Выпускница из Минска набрала 497 баллов из 400 (и это не ошибка). 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Тесты решала без фанатизма». Выпускница из Минска набрала 497 баллов из 400 (и это не ошибка)

09.07.2019 10:35 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В понедельник РИКЗ объявил: на заветные три «сотни» ЦТ в 2019-м не написал никто. Но если собрать все баллы, которые за эту вступительную компанию набрала Ивета Туромша из Лицея БГУ, выйдет 497. И это из 400 возможных. Как такое бывает? Считаем!


Фото: в редакцию прислала Ивета Туромша

100 баллов — ЦТ по русскому, еще столько же — ЦТ по химии, 97 — тестирование по биологии, 10,0, то есть 100, у нее аттестат. Кроме того, зимой она получила диплом I степени на минской городской олимпиаде по английскому. А это гарантированная «сотня» по иностранному. Вот и получается 497.

Правда, «олимпиадной плюшкой» абитуриентка решила не пользоваться, поэтому максимальным свой результат на этой вступительной кампании не считает.

— И что сейчас с твоей «соткой» по английскому?

— Лежит дома в файлике, — улыбается девушка, которая еще в 10 классе собралась сдавать химию, биологию и русский. — Конечно, когда мне вручали диплом, думала, может, и не нужны мне эти химия и биология, может, выбрать что-то с английским и математикой.

Думала, но быстро передумала и даже отказалась от участия в республиканской олимпиаде. Не подкупил и возможный приз — поступление в вуз без экзаменов.

— Решила, с иностранным у меня проблем нет, а если предмет дается легко, то изучать его в вузе отдельным профилем неинтересно. Можно знать язык и при этом работать химиком или фармацевтом. Было очень неловко перед учительницей английского, которая вложила немало сил в мою подготовку к олимпиаде. Но с другой стороны, зачем тратить время на олимпиаду, когда собираешься сдавать ЦТ, — озвучивает она причину. — К тому же, в начале весны у меня был DaF по немецкому (языковой экзамен. — Прим. TUT.BY), он тоже требовал времени.

— Сдала?

— Да, думаю, сертификат мне не помешает.

«Если ты не разобрался в теме, то никакая „набитая рука“ тебе не поможет»

Ивета из Минска. У нее латвийские корни, отсюда и необычное имя. Ударение в нем на первый слог, хотя во Франции или в Словакии все говорят Ивéта.

В этом году абитуриентка закончила Лицей БГУ. Профиль — биологический. К тестированию готовилась без репетиторов. Идею обратиться к кому-то за дополнительной помощью рассматривала, но потом от нее отказалась.

— В лицее объявили, что будут факультативы, где можно подготовиться к тестированию, — возвращается к тем событиям абитуриентка. — Они были бесплатными, и я решила: нужно идти и не тратить деньги на курсы или репетиторов. Хотя кому-то психологически проще, если работаешь с репетитором. Наверное, когда платишь деньги, появляется больше уверенности, что наберешь баллы. Я видела, как подруги ходили с распечатками. В этом чувствовалась какая-то дисциплинированность.

Себя супердисциплинированной девушкой не считает. С планированием, шутит, у нее проблемы. Но мотивация: раз ты никому не платишь, значит, должен заниматься, сработала железно.

Уроки и дополнительные занятия по химии и биологии она никогда не пропускала. На факультативы по русскому иногда разрешала себе не ходить. Языки, говорит, всегда давались ей легко, поэтому за русский не переживала.

— Тесты я решала без фанатизма, — рассказывает она. — У меня есть знакомые, которые по несколько раз прошли все варианты, начиная со сборников 2005 года. Я же больше читала теорию. Мне кажется, если ты не разобрался в теме, то никакая «набитая рука» тебе не поможет.

«Невнимательность — это моя фишка»

На результат ЦТ рассчитывала хороший. Все РТ были за 90, знала: для поступления хватит.


Скриншот в редакцию прислала Ивета Туромша

— Но я такой человек, который, имея хорошее, стремится к лучшему, — описывает свой характер Ивета. — Хотелось, чтобы в каждом следующем результате был прогресс. С русским и химией так случилось, а с биологией вышло наоборот: последнее РТ 98, а ЦТ — 97.

Ошибка в тесте появилась из-за невнимательности.

— Невнимательность — это моя фишка, — смеется Ивета. — Иногда я читаю задания не так, как там написано, а как хочу, чтобы у меня спросили. Когда вернулась с ЦТ, поняла: в одном из заданий, вместо «усиливает», увидела «ослабевает». Огорчилась, остальные ответы решила ни с кем из ребят не сравнивать, переживала, вдруг будут еще ошибки.

Результат ЦТ по биологии в итоге расстроил, максимум по русскому восприняла спокойно, а вот с химией все вышло очень круто.

— СМС с результатами я не подключала. Подумала, зачем, если через два часа все публикуют на сайте РИКЗ, — вспоминает девушка. — Уже после первого теста поняла: это была плохая идея. Когда одноклассники начинают писать в чатик, что уже знают баллы, сидеть и ждать свои — очень сложно. Эти два бесконечных часа я приставала к маме, к сестре, садилась смотреть фильм: кадры шли, но будто мимо меня.

— Так, а что было с химией?

— Я гуманитарий, поэтому от этого предмета максимума не ожидала. Когда зашла на РИКЗ, боялась даже посмотреть на баллы — и вдруг 100! Минут пять прыгала от радости. Стала маме звонить. Она меня раз 25 похвалила.


Скриншот в редакцию прислала Ивета Туромша.

— А как мама отнеслась к твоим максимумам?

— Обзвонила всех родственников и всем рассказала, — смеется Ивета. — А вообще, ее бы устроил любой мой результат, даже если бы я проходила только на платное. Она же меня любит.

Мама сделала дочке подарок: когда узнали итоги всех ЦТ, вручила Ивете денежный сюрприз. Это, сказала, часть от суммы, которую сэкономили на репетиторах.

— Я еще подумала: «Зачем? Я ведь для себя поступала», — не скрывает эмоций Ивета, но деньги, признается, взяла.

— На что потратишь?

— Пока думаю, может, ноутбук куплю или на одежду.

«В течение года спать получалось по пять часов»

Отличный результат на ЦТ дополнил и аттестат, в котором у Иветы все «десятки». В Лицее БГУ такие оценки получить ни разу не просто. Но и тут абитуриентка не жалуется. Говорит, «домашку» по гуманитарным предметам делала за полчаса. С физикой, которая сразу не очень давалось, приходилось посидеть. Хотя и с ней потом были лады.

— Как-то у тебя все легко.

— На самом деле, так только кажется, — отвечает она. — Биологией и химией, где всегда была куча заданий, и по 5, и по 6 часов приходилось заниматься. Но времени на друзей, книги, сериалы и соцсети хватало.

Поступать абитуриентка планирует на химфак БГУ. Будет фармацевтом, биохимиком, или фармахимиком. У нее есть мечта — придумать лекарство от рака.

— Это, наверное, детский лепет, — словно оправдывается она за такое желание. — Рак — распространенная причина смерти. И сделать что-то, чтобы кому-то помочь, было бы очень круто.

— Но это в планах на будущее, а как сейчас проводишь лето?

— Высыпаюсь, — улыбается она. — В течение года спать получалось по пять часов, зато теперь могу не вставать с постели и десять часов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если собрать все баллы, которые за эту вступительную компанию набрала Ивета Туромша из Лицея БГУ, выйдет 497. И это из 400 возможных. Как такое бывает? Считаем!
 
Новости дня
Новости общества
 
На территории Николаевского сельсовета прошел День депутата
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
09.07.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика