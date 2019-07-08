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В мае велосипедист наехал на пешехода. Следователи просят очевидцев откликнуться

09.07.2019 10:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске разыскивают очевидцев наезда на мужчину. Об этом сообщает официальный канал в Telegram Следственного комитета.

Ситуация произошла 21 мая около 16.30. Неизвестный молодой человек двигался на велосипеде около дома № 87 по проспекту Пушкина в Минске, у подземного перехода, напротив остановки «Улица Чигладзе». Велосипедист наехал на 57-летнего мужчину. Мужчина упал, получил тяжкие телесные повреждения, с которыми попал в больницу.

Следователи просят очевидцев происшествия и самого велосипедиста обратиться во Фрунзенский районный отдел Следственного комитета по адресу: Минск, улица Кальварийская, 41 или по телефонам: (8017) 389−55−55, (8017) 256−10−45 и (8029) 177−17−56.

 
Теги: Минск
 
 
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