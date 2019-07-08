С Днем Независимости, Беларусь!

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Мощный парад войск Борисовского гарнизона, парад военной техники, шествие трудовых коллективов, работа праздничных концертных площадок, активизация музейной работы, торжественный гром праздничного салюта, акция «Споем гимн вместе» - еще не поставили точку в значимых торжествах. Борисовчане с активным любопытством ждали главную сводку Борисовского роддома о том, сколько же маленьких граждан появилось у нас на свет в День Независимости.

Борисовская районная организация «Белой Руси» с волнением готовилась к чествованию молодых мам, подарившим жизнь своим малышам. Шел активный выбор подарков.

Особенно творчески к празднованию этого торжества готовилась первичная организация «Белой Руси» ГУО «Ясли-сад №37 г.Борисова». В саду прошел конкурсный отбор «артистов». По утверждению заведующего учреждения Людмилы Жидович, право участвовать в этом чествовании получили самые артистичные, самые талантливые дети. С любовью готовили литературно-художественный монтаж-поздравление.

Ответственно готовилась к этому событию и первичка «Белой Руси» Борисовского роддома (они без права на ошибку). Статистику новорожденных за 3 июля для борисовчан озвучил главный врач роддома, член «Белой Руси» Александр Шипуло. Он подтвердил, что 4 маленьких белоруса улучшили демографическую ситуацию в Республике Беларусь. При этом мальчиков-богатырей родилось в 3 раза больше, чем невест-девочек. И 3 июля 2019 года в 23.00 праздничный салют, который звучал в городе в честь 75-летия освобождения нашей страны от фашизма, был и в их честь.

5 июля 2019 г. состоялось чествование матерей во главе с председателем Борисовского районного Совета депутатов, члена Совета районной «Белой Руси» Петром Навицким. Он тепло поздравил мам с появлением их малышей, искренне пожелал, чтобы они росли обязательно счастливыми и здоровыми.

Без слез радости нельзя было слушать поздравление счастливым мамам, которое подготовили «народные артисты» детского сада. Пятилетние малыши читали стихи и пели, танцевали и импровизировали. Но самое главное, они доказывали «из своей жизни», что самый главный Человек на земле – МАМА. У неё самые добрые и самые строгие глаза, самые нежные руки… Вкусно покормит – мама, первым, кто поцелует после сна – мама, косички заплетет – мама, самую увлекательную сказку расскажет – мама…

Конечно же мамы, в чью честь было это действо, прослезились… от радости, от гордости за их высокую роль в жизни пока еще совсем маленьких «комочков».

Подарки и цветы от «Белой Руси» виновникам торжества вручали председатель райсовета Петр Навицкий, главный врач родильного дома Александр Шипуло, Председатель районной «Белой Руси» Владимир Васильев.

Фото нашим читателям предоставила творческая первичка «Белой Руси» газеты «Адзінста».

Давайте вместе пожелаем счастья, добра и благополучия в семьи, куда уже уехали наши самые счастливые мамы и их детки.

С Днем Независимости, Беларусь!