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Задержанные по делу о взрывах на салюте россияне находятся на Володарке - их посетили дипломаты
09.07.2019 10:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Задержанные по делу о взрывах на салюте россияне содержатся в СИЗО на Володарского. Об этом
Дипломат рассказал, что 8 июля сотрудники посольства посетили задержанных представителей фирмы «Пиро-Росс». Встреча состоялась в следственном изоляторе № 1 города Минска, что на улице Володарского, где находятся задержанные Максим Сапронов и Константин Денисов.
«Состояние здоровья российских граждан удовлетворительное, жалоб на условия содержания россияне не имеют. Продолжается работа с адвокатами, поддерживается связь с родственниками задержанных», — рассказал Араев.
Накануне, напомним, стало известно, что российские дипломаты запросили встречу с
Там также заявили, что 3 июля все наладочные работы выполняли белорусские военные, а представители «Пиро-Росса» наблюдали за процессом.
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«Состояние здоровья российских граждан удовлетворительное, жалоб на условия содержания россияне не имеют. Продолжается работа с адвокатами, поддерживается связь...
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