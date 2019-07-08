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Задержанные по делу о взрывах на салюте россияне находятся на Володарке - их посетили дипломаты

09.07.2019 10:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Задержанные по делу о взрывах на салюте россияне содержатся в СИЗО на Володарского. Об этом «Радыё Свабода» сообщил представитель посольства России в Беларуси Сергей Араев.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Дипломат рассказал, что 8 июля сотрудники посольства посетили задержанных представителей фирмы «Пиро-Росс». Встреча состоялась в следственном изоляторе № 1 города Минска, что на улице Володарского, где находятся задержанные Максим Сапронов и Константин Денисов.

«Состояние здоровья российских граждан удовлетворительное, жалоб на условия содержания россияне не имеют. Продолжается работа с адвокатами, поддерживается связь с родственниками задержанных», — рассказал Араев.

Семь вопросов по трагедии во время салюта 3 июля, на которые общество пока не получило ответов

Накануне, напомним, стало известно, что российские дипломаты запросили встречу с задержанными жителями российского Сергиева Посада Максимом Сапроновым и Константином Денисовым. Руководство предприятия «Пиро-Росс», сотрудниками которого являются молодые люди, утверждает, что они были отправлены в Минск «как консультанты», а к производству продукции не имеют никакого отношения.

Там также заявили, что 3 июля все наладочные работы выполняли белорусские военные, а представители «Пиро-Росса» наблюдали за процессом.

 
Теги: Минск
 
 
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«Состояние здоровья российских граждан удовлетворительное, жалоб на условия содержания россияне не имеют. Продолжается работа с адвокатами, поддерживается связь...
 
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