«Дорогой» наш договор: когда коллективная ответственность — не пустой звук

Источник материала: Газета Авангард

Без вины виноватыми почувствовали себя работники магазина одного из крупных перерабатывающих предприятий Гомельщины, увидев в действии договор о коллективной ответственности.





Прошлой осенью на торговом объекте была произведена инвентаризация товарно-материальных ценностей. Излишки и недостачи отсутствовали. Заведующий магазином сразу после инвентаризации ушел в трудовой отпуск, а потом уволился – в связи с окончанием трудового контракта. Продавцы предложили руководству еще раз провести инвентаризацию, так как сомневались в правильности предыдущей, что и было сделано. Как ни странно, но выявилась недостача товарно-материальных ценностей почти на 7 тыс. (!) рублей, и эту сумму распределили между всеми работниками магазина пропорционально фактически отработанному ими времени. Семерым продавцам, таким образом, предлагалось возместить от 800 до 1100 рублей.

Все верно. В соответствии с договором о коллективной ответственности, если в магазине обнаруживают недостачу и не находят виновного, то компенсировать ущерб могут обязать всех работников, разделив между ними общую сумму. Кроме того, учитывается и время, которое каждый отработал с момента последней инвентаризации.

«Согласия не даем»

Работницы магазина, однако, решили не сдаваться и обратились в правоохранительные органы. По их мнению, в документах присутствовали приписки и допускались нарушения при проведении кассовых операций. По их заявлению проверку провели, но в возбуждении уголовного дела было отказано. Тем временем наниматель официально направил в адрес своих работников претензии о погашении суммы недостачи. Те оставили официальные документы-требования без ответа, выражая несогласие. Тогда руководство направило в суд соответствующее исковое заявление. Продавцы, к слову, обращались также за бесплатной юридической помощью в Гомельскую областную организацию профсоюза работников АПК. Главный правовой инспектор труда Валерий Армушевич разъяснил работникам их права с точки зрения действующего законодательства и представлял их интересы в суде.

Неравная ноша

Судебное разбирательство длилось долго. В качестве соответчиков были привлечены все уволившиеся работники магазина, в том числе прежний заведующий. Выслушав стороны, допросив многочисленных свидетелей и изучив материалы проверки отдела внутренних дел, суд первой инстанции принял решение частично удовлетворить иск предприятия. Полностью отказано в исковых требованиях к бывшему заведующему магазином, а предъявленные суммы ущерба для каждого ответчика в среднем снижены на 30%. – Таким образом, договор о коллективной материальной ответственности иногда может оказаться очень дорогим: даже если ворует кто-то один, платят все, – прокомментировал ситуацию Валерий Армушевич. – И каждому работнику, подписавшему такой документ, следует это знать.

Владимир НИКОЛАЕВ

Фото из открытых интернет-источников

Источник: https://1prof.by/news/society/dorogoi_nash_dogovor_kogda_kollektivnaya_otvetstvennost_ne_pustoi_zvuk.html © 1prof.by