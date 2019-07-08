Wi-Fi, розетки и кофе. В Гомеле появился первый смарт-павильон союзпечати

Источник материала: Tut.by

В Гомеле возле фабрики «8 Марта» появился первый в городе смарт-павильон, сообщают «Гомельские ведомости».



Фото: Ирина Чернявская

Его отличие от обычного газетного киоска в том, что помимо традиционной печатной продукции здесь представлена возможность зарядить телефон, выпить кофе и воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

Первый смарт-павильон появился в декабре прошлого года в Минске. Теперь есть и в Гомеле. Всего же в Беларуси их уже 12.