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Wi-Fi, розетки и кофе. В Гомеле появился первый смарт-павильон союзпечати
09.07.2019 11:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле возле фабрики «8 Марта» появился первый в городе смарт-павильон,
Его отличие от обычного газетного киоска в том, что помимо традиционной печатной продукции здесь представлена возможность зарядить телефон, выпить кофе и воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
Первый смарт-павильон появился в декабре прошлого года в Минске. Теперь есть и в Гомеле. Всего же в Беларуси их уже 12.
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Здесь представлена возможность заряжать электронные устройства и пользоваться бесплатным Wi-Fi.
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