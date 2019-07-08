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Эхо события. В честь 75-летия освобождения

09.07.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Эхо события. В честь 75-летия освобождения
Пятого июля состоялся автопробег, посвящённый 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Организаторами мероприятия выступили Пинская городская организация ветеранов войны в Афганистане, комитет участников войны Пинской районной ветеранской организации и Столинская районная организация общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане».
С самого утра делегация нашего района – воины-интернационалисты во главе с председателем районного Совета депутатов, председателем Столинской районной организации Александром Ярошевичем, представители РК ОО «БРСМ», Столинского РОЧС, ДОСААФ, РОВД – отправилась на границу с Пинским районом, где встретились с участниками автопробега из г. Пинска.
Далее колона отправилась в деревни Жолкино, Паре, Ласицк Пинского района и Федоры, Нечатово Столинского района. Маршрут автопробега выбран не случайно, ведь в марте-июле 1944 года в ходе Полесской наступательной операции Красной Армии, которая проходила на территории нынешних Ровенской, Волынской и Брестской областей, 212 стрелковая дивизия 61 армии РККА получила боевой приказ: с места дислокации в д. Витчевка Дубровицкого района Ровенской области перейти в наступление и освободить от немецко-фашистских захватчиков деревни Трушево, Жолкино, Ласицк Пинского района. Дальнейшее наступление было остановлено под Нечатово и Федорами из-за ожесточенного сопротивления врага. В результате кровопролитных боев 212 стрелковая дивизия за эти населённые пункты потеряла около тысячи бойцов и более двух тысяч получили ранения. Большинство погибших воинов похоронены в братских могилах в Жолкино, Ласицке и Федорах.
Участники автопробега отдали дань памяти павшим воинам, побывали на могиле воина-интернационалиста Сергея Рогаля в д. Ласицк, возложили цветы. По ходу следования колонны делались остановки в местах ожесточенных сражений, зачитывали историческую справку о ходе боев.

Эхо события. В честь 75-летия освобождения

Завершился автопробег в д. Нечатово. У памятного знака погибшим и пропавшим без вести воинам отслужили панихиду. Почтить память воинов-земляков, кто не вернулся домой с фронтов Великой Отечественной войны, пришли родственники, местные жители.
С музыкальными номерами выступили представители Федорского дома культуры. Для участников мероприятия была налажена работа полевой кухни и все желающие смогли отведать солдатской каши.
Александр Ярошевич выразил благодарность всем, кто неравнодушен к историческому прошлому и стремится сохранить память о тех людях, кто отдал свои жизни за Родину, высказал мнение продолжить подобные патриотические мероприятия и акции, чтобы память о подвигах и наших защитниках жила в сердцах.
Людмила
КАСПЕРОВИЧ
Фото автора

 
 
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Пятого июля состоялся автопробег, посвящённый 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Организаторами мероприятия выступили...
 
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