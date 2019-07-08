С места события: Тайна крушения штурмовика

Источник материала: Навiны Палесся



29 июня в р. п. Речица произошло историческое событие – начались полевые поисковые работы на месте падения самолета, который потерпел крушение в 1944 году.

А что местные говорят?

Коренной житель поселка Иван Яцута поделился с корреспондентом «НП» рассказами его деда Иосифа Боярского. По происхождению он был поляком. Воевал, стал инвалидом второй степени. Помнит, как в этих местах тогда жило 16 семей поляков, две семьи евреев и две – белорусов. Рядом – большой сад поляка. Хутор тогда носил название Забыстрица.

– У Иосифа Иосифовича были свои коровы. Их пасли недалеко от этого места. Мы, внуки, после школы старались помочь деду, – поясняет Иван Адамович. – Помню, там дальше стояла салотопка, а здесь образовалась воронка, наполненная водой. Было очень жарко. Коровы, спасаясь от жары, все бежали туда, чтобы попить воды, но сразу же отходили. Стоял запах керосина, который отпугивал животных. Нам, подросткам, было любопытно, вот мы и старались подобраться как можно ближе, чтобы увидеть, что там такое. Тогда дед и рассказал внукам про самолет, который потерпел здесь крушение.

Михаилу Мирончуку было всегда 12. Жили на улице Пушкина в Речице. И он также слышал эту историю от Василия Прилуцкого.

– Вечером завязался воздушный бой. Один самолет летел со стороны Городной, а второй – из Украины, – поясняет мужчина. – Один горел зеленым, а второй загорелся красным. После рассказывали, что самолет упал в болото. Три летчика спускались на парашютах. Один из них при приземлении погиб. Два пытались спрятаться в лесу, но услышав, что немцы ушли, вернулись и похоронили товарища в 200 метрах от самолета на бугре. Сегодня никто не знает точно, где это. А четвертый, видно, в самолете остался. И мы туда бегали. Добраться до места было просто невозможно. Видно, самолет начал разрушаться еще в воздухе. На большой площади остались отдельные фрагменты деталей… Тогда метал, который можно было достать из болота, люди использовали в хозяйственных целях, ведь в первые послевоенные годы очень трудно приходилось. Некоторые приходили туда из любопытства.

На это место указал и Яков Корень, которому о случившемся рассказывал его дедушка.

Шли поиски

С тех пор прошло немало времени, но эта история не давала покоя неравнодушным людям, которые чтут память наших соотечественников. Они по крупицам собирали воспоминания жителей Речицы и смогли воссоздать общую картину того весеннего вечера. Старожилы – это бесценный дар, ибо благодаря их воспоминаниям можно установить исторические события прошлых лет.

Член Иркутского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и комиссии по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войны Михаил Поюта совместно с местным жителем Александром Губановым не только расспрашивали жителей Речицы, но пошли дальше. Были составлены схемы, очертания местности, подняты топографические карты 1944 года, чтобы найти точное место падения. По счастливой случайности на это место вывел Иван Яцута. Во время поисков тщательно осматривались все углубления местности, напоминавшие воронку от падения. По рассказам, продолговатую, шириной – 10-11 метров, длиной – 5-6 м, глубиной – 3-5. Учитывая, что прошло столько времени, все выглядело иначе. Они нашли видеосъемку, на которой отчетливо были видна воронка с очертаниями самолета, на том самом месте, которое показал Иван Яцута. Были произведены с помощью GPS-навигатора измерения и определили координаты. Материалы были переданы в Столинский райисполком на комиссию по увековечению памяти павших. Было вынесено решение о проведении полевых поисковых работ. Единственная цель поисков – установить количество погибших, их имена и найти родственников.

Исторический момент

С самого утра 29 июня на место прибыла поисковая группа: техник государственного музея военной истории Республики Беларусь, член комиссии по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войны Александр Гумовский и волонтер Александр Пархоменко, которые руководили ходом работ.

Михаил Поюта отмечает, что значительную роль в этом деле имеет поддержка властей. Заинтересовались в Столинском райисполкоме, большой вклад в организацию поисковой деятельности внес депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Боболович, который лично принял участие в работах, а также директор КУПП «Маньковичи» Алексей Микулич, председатель правления СПК «Федорский» Григорий Демко, директор ГЛХУ «Столинский лесхоз» Геннадий Кухарев и директор ДРСУ-141 Сергей Боболович, благодаря которым решились организационные вопросы с техникой и т. д.

Шаг за шагом

Не спеша участники поисковой группы внедрялись в глубь болота, чтобы раскрыть тайну полесской земли. Не было равнодушных: вместе со специалистами работали поселковцы, каждый снятый слой земли приближал нас к истине.

Вот первые детали блестят в земле. Их все собираем в одну кучу, чтобы тщательно промыть и найти какой-либо номер – зацепку для того, чтобы строить первые предположения о случившемся. Части редуктора… И это какая-то часть двигателя… Значит, мы на правильном пути. Услышали стойкий запах керосина.

– Удивительно, столько лет прошло, а такое чувство, что вчера все случилось, – рассуждают мужчины. – Все в масле, все детали. Как заводские… Совсем новенькие… Просто удивительно! Только бы найти редуктор. Там обязательно будет номер. Будем знать, что за самолет был… А там и экипаж…

…Какая-то часть двигателя… Форсунки, трубки, даже фанера сохранилась… Все в пробоинах, очень много дыр от пуль… Очень высокая температура, судя по тому, как плавился двигатель… Страшный бой был. Самолет разорвало по пути. Все детали перемолоты, перебиты.

Нашли части парашюта, ремня, рукава одежды, две пряжки, шлемофон, даже документы, но они нуждаются в исследовании эксперта, так как они сильно обгорели. Судя по погону, в самолете находился сержант. Нашли останки человека. Правда, один это был защитник Родины или несколько, определит судмедэксперт. Фрагменты останков сильно обгорели, что доказывает правильные предположения.

Второго июля останки переданы в Пинск судмедэксперту с целью установить количество людей.

Чем ближе поисковики были к истине, тем больше возрастала интрига. Возникали предположения, что это истребитель, шла речь о штурмовике… И только поздним вечером из толщи земли извлекли самое главное – двигатель и винт. Все, теперь дело за малым. Опытные люди высказали свои предположения и пришли к единому мнению…

Кто члены экипажа?

По предварительной версии, в полесской земле многие годы лежал трехвинтовой штурмовик-бомбардировщик Пе-2, или СБ. Экипаж Пе-2 состоял из трёх человек, СБ – от двух до четырех. Остается загадкой, кто в 1944 году не вернулся с боевого задания? На этом поисковая деятельность не закончится. Материалы переданы в Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, где идут работы по идентификации номера двигателя к принадлежности воздушного судна воинской части и далее установлению имен членов экипажа и поиску их родственников.

Из Минска приехал директор государственного музея военной истории Республики Беларусь Сергей Азаронок. С большой заинтересованностью к решению данного вопроса отнесся председатель Столинского райисполкома Григорий Протосовицкий. Все вопросы, касающиеся выполнения поисковых работ, помог решить военный комиссар Владимир Коховец. Особая благодарность за активную работу в поисках волонтерам, местным жителям, представителям организаций Губанову Александру, Пашкевичу Виталию, Андрусику Андрею, Корню Якову, Пешко Анатолию, Лешкевичу Владимиру, Ярошевичу Николаю, Фурману Алексею, Ярошевичу Сергею, Гапончику Юрию, Язубцу Николаю, Дульскому Сергею.

Возможно совсем скоро еще несколько солдат через 75 лет вернутся с войны.

Людмила КАСПЕРОВИЧ

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