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Жатва-2019. Пока погода позволяет

09.07.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Жатва-2019. Пока погода позволяет
Уборка на Столинщине началась уже в конце июня, когда хозяйства района убирали озимый ячмень.

Этой культуры было не очень много, всего 201 гектар, поэтому справились быстро – намолотили по району 880 тонн, а средняя урожайность составила 43,8 центнера с гектара. В скором времени закончится уборка озимого рапса – убрано более 83 процентов площадей и намолочено более пяти тысяч тонн. Всего зерновых и зернобобовых культур по району, подлежащих уборке, 20 тысяч 470 гектаров.Жатва-2019. Пока погода позволяет
 
– Погода в начале июля для уборки выдалась не самая лучшая, – рассказывает главный агроном КУПП «Маньковичи» Виталий МЫШЕПУД. – В любую минуту может пойти дождь. Вот и сегодня – комбайны в поле с 10 утра, а небо пасмурное – из-за леса в Белоуше выглядывают тучи. Пять-десять минут дождя – и, считай, уборка на сегодня закончена. Убирать влажное зерно очень невыгодно – на досушивании больше потратишь, чем оно стоит. Сейчас влажность озимой ржи, которую убираем, составляет около 20 процентов. А для хранения нужно 14 процентов.Жатва-2019. Пока погода позволяет
 На уборке зерновых культур, которых в хозяйстве подлежит уборке 935 гектаров, сейчас задействовано пять комбайнов, активизирована работа на зерносушильных комплексах в Белоуше и Маньковичах. Полностью уже убрали овёс – с 50 гектаров намолотили 177 тонн. Урожайность неплохая – 35,4 центнера с гектара. Сейчас на очереди озимая рожь. Уже убрали 181 гектар – урожайность 42 центнера с гектара.
Преодолели общий намолот в одну тысячу тонн и 25 процентов убранных площадей.
Александр
НИКИФОРЕНКО
Фото автора

 
 
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Уборка на Столинщине началась уже в конце июня, когда хозяйства района убирали озимый ячмень. Этой культуры было не очень много,
 
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