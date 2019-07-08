Жительницу Молодечно, которая задушила своего 8-летнего сына, признали невменяемой и будут лечить

Источник материала: Tut.by

Жительница Молодечно, которая задушила 8-летнего сына в январе 2019-го, будет отправлена на принудительное лечение. Такое решение вынес Минский областной суд, сообщает издание Край.by.



Фото: sk.gov.by

Трагедия произошла 26 января в четырехкомнатной квартире одного из домов в Молодечно, где 29-летняя женщина жила с сыном, своей матерью и тремя братьями. После убийства ребенка она сама позвонила в милицию и сообщила, что задушила сына.

Было возбуждено уголовное дело по п. 2 ч.2 ст. 139 Уголовного кодекса (Убийство заведомо малолетнего). Судебно-медицинская экспертиза установила, что обвиняемая страдает психическим заболеванием и в момент совершения преступления была невменяема.

«Согласно определению суда, женщина будет проходить лечение в психиатрическом стационаре со строгим наблюдением вплоть до выздоровления», — рассказал прокурор отдела прокуратуры Минской области Сергей Шаровар.

По его словам, женщину будут лечить в одной из психиатрических больниц в Гродненской области. Пациенты там живут в палатах, но с решетками на окнах и под строгим контролем. Курс лечения может продолжаться около 15 лет.

На судебном следствии были представлены записи камер видеонаблюдения, которые в квартире установил один из братьев обвиняемой. На записи видно, как женщина заходит с сыном в комнату и закрывается там на замок. Через некоторое время она выходит, идет в туалет, потом возвращается обратно.

Сама обвиняемая рассказала, что происходило в комнате. По ее словам, она взяла бельевую веревку, которую купила накануне. Сын спросил: «Мама, что ты будешь делать?» «Будем играть», — был ответ. Мать подошла к сыну сзади, накинула на шею и задушила. Потом хотела сама покончить с жизнью, повесившись, но не осмелилась и позвонила в милицию.

Ранее соседи и знакомые женщины рассказывали TUT.BY, что последний месяц с ней было «что-то не так». А когда задержали, то объяснила свой поступок, якобы заболела неизвестным вирусом, заразила ребенка и не хотела, чтобы он мучился.