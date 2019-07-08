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Беларусбанк предупреждает о новой схеме мошенничества в интернете
09.07.2019 12:17 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусбанк предупреждает о новой схеме мошенничества в интернете, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт банка.
Злоумышленник под видом покупателя связывается с жертвой - продавцом какого-либо товара в интернете. Как правило, выбирает объявления, размещенные на бесплатных сайтах. Под предлогом внесения залога просит продавца передать реквизиты карты или, например, смс-код.
Также злоумышленник может предоставить ссылку на поддельный сайт банка, похожий на официальный, со схожим адресом. После этого он получает доступ к интернет-банкингу продавца и снимает деньги со счетов.
Беларусбанк просит граждан быть внимательными, а всех, кто столкнулся с похожей ситуацией, обратиться в правоохранительные органы.-0-
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9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусбанк предупреждает о новой схеме мошенничества в интернете, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт банка. Злоумышленник под видом...
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