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В Витебске открылся еще один магазин низких цен

09.07.2019 12:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У сети «99 копеек» в Витебске появился конкурент: в городе открылся первый магазин низких цен сети «Светофор», который торгует в розницу по оптовым ценам. Об этом сообщает портал vitebsk.biz.


Магазин расположен недалеко от Смоленского рынка на выезде из города в направлении агрогородка Ольгово по адресу: Великолукский тракт, 71Р.

Площадь магазина — более 900 квадратных метров, и он напоминает оптовый склад: много пространства, коробки, стеллажи, большие ценники.



В магазине заверяют, что ценник у них на 20−30% ниже, чем в других торговых сетях.

Купить в «Светофоре» можно практически все: продукты, технику для дома, бытовую химию, посуду, канцтовары, хозяйственный инвентарь и т.д.

 
Теги: Витебск
 
 
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Площадь магазина - более 900 квадратных метров, и он напоминает оптовый склад: много пространства, коробки, стеллажи, большие ценники.
 
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