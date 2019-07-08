В Витебске открылся еще один магазин низких цен

Источник материала: Tut.by

У сети «99 копеек» в Витебске появился конкурент: в городе открылся первый магазин низких цен сети «Светофор», который торгует в розницу по оптовым ценам. Об этом сообщает портал vitebsk.biz.





Магазин расположен недалеко от Смоленского рынка на выезде из города в направлении агрогородка Ольгово по адресу: Великолукский тракт, 71Р.

Площадь магазина — более 900 квадратных метров, и он напоминает оптовый склад: много пространства, коробки, стеллажи, большие ценники.









В магазине заверяют, что ценник у них на 20−30% ниже, чем в других торговых сетях.

Купить в «Светофоре» можно практически все: продукты, технику для дома, бытовую химию, посуду, канцтовары, хозяйственный инвентарь и т.д.