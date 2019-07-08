|
В Витебске открылся еще один магазин низких цен
09.07.2019 12:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У сети
Магазин расположен недалеко от Смоленского рынка на выезде из города в направлении агрогородка Ольгово по адресу: Великолукский тракт, 71Р.
Площадь магазина — более 900 квадратных метров, и он напоминает оптовый склад: много пространства, коробки, стеллажи, большие ценники.
В магазине заверяют, что ценник у них на 20−30% ниже, чем в других торговых сетях.
Купить в «Светофоре» можно практически все: продукты, технику для дома, бытовую химию, посуду, канцтовары, хозяйственный инвентарь и т.д.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Площадь магазина - более 900 квадратных метров, и он напоминает оптовый склад: много пространства, коробки, стеллажи, большие ценники.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)