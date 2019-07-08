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Осенью в Гомеле высадят 14 тысяч деревьев

09.07.2019 12:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомельском горисполкоме принято решение о проведении мероприятий по посадке деревьев в областном центре в осенний период. Об этом сообщает newsgomel.by.

Как рассказал начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства горисполкома Павел Млынарчик, администрациям районов поручено приобрести девять тысяч штук саженцев второй группы и пять тысяч — третьей-пятой.

С 1 июля по 1 сентября нынешнего года комиссионно с участием специалистов ДКСУП «Красная гвоздика» будет произведен отбор саженцев в структурных подразделениях Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения.

Традиционно запланировано привлечь к посадкам деревьев население, общественные организации и формирования.

 
 
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