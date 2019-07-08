|
В Гродно прошел ливень - и затопил центр города
09.07.2019 12:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Всю неделю синоптики Гродно на неделе не порадует">обещают в Гродно дожди с грозами. Сильный дождь утром 9 июля вызвал серьезные подтопления в центре — залило переулок Виленский, Мостовую, Карла Маркса, Кирова, Большую Троицкую. Что творилось на улицах,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всю неделю синоптики обещают в Гродно дожди с грозами. Сильный дождь утром 9 июля вызвал серьезные подтопления в центре.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)