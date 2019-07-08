ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Проанализирован ход подготовки к переписи населения на Могилевщине

09.07.2019 — Новости Общества | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кировец

Проанализирован ход подготовки к переписи населения на Могилевщине

Анализу выполнения подготовительных мероприятий переписи населения, осуществляемой в Беларуси осенью нынешнего года, было посвящено заседание временной областной комиссии по ее проведению на Могилевщине. 
 
Планируется, что региональный состав переписчиков будет состоять из 1407 человек. Основное представительство в нем будет за студентами и учащимися высших и средних специальных учебных заведений из Могилева, Бобруйска и Горок. В этих городах им и предстоит работать на время переписи. Для ее проведения задействуются как стационарные, так и переписные, а также счетные участки. Кроме того, создаются мобильные группы регистраторов для опросов по месту работы.
 
Сама же предстоящая переписная кампания будет проведена в несколько этапов. Ее отличительная особенность – интерактивная возможность предоставления необходимых сведений посредством Интернет-сети. Соответствующая информация о том, в том числе разъясняющего плана, размещается в ней заблаговременно. Самостоятельный, через Интернет, способ участия в переписи и будет первым ее этапом. Срок его проведения – 4-18 октября.
 
В это же время организуется опрос граждан по месту жительства. Для опросов по месту работы задействуются мобильные группы регистраторов. Завершающим этапом переписи станет устный опрос населения, не принявшего участие в первых ее этапах. Вестись он будет с 21 по 30 октября.
 

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Анализу выполнения подготовительных мероприятий переписи населения, осуществляемой в Беларуси осенью нынешнего года, было посвящено заседание временной...
 
Новости дня
Новости общества
 
Украина снова пускает белорусов в Чернобыльскую зону. Почему был введен запрет, не объясняют
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
09.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика