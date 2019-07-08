Проанализирован ход подготовки к переписи населения на Могилевщине

Источник материала: Кировец

Анализу выполнения подготовительных мероприятий переписи населения, осуществляемой в Беларуси осенью нынешнего года, было посвящено заседание временной областной комиссии по ее проведению на Могилевщине.



Планируется, что региональный состав переписчиков будет состоять из 1407 человек. Основное представительство в нем будет за студентами и учащимися высших и средних специальных учебных заведений из Могилева, Бобруйска и Горок. В этих городах им и предстоит работать на время переписи. Для ее проведения задействуются как стационарные, так и переписные, а также счетные участки. Кроме того, создаются мобильные группы регистраторов для опросов по месту работы.



Сама же предстоящая переписная кампания будет проведена в несколько этапов. Ее отличительная особенность – интерактивная возможность предоставления необходимых сведений посредством Интернет-сети. Соответствующая информация о том, в том числе разъясняющего плана, размещается в ней заблаговременно. Самостоятельный, через Интернет, способ участия в переписи и будет первым ее этапом. Срок его проведения – 4-18 октября.



В это же время организуется опрос граждан по месту жительства. Для опросов по месту работы задействуются мобильные группы регистраторов. Завершающим этапом переписи станет устный опрос населения, не принявшего участие в первых ее этапах. Вестись он будет с 21 по 30 октября.

