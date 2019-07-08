В Мозыре запустили мобильное приложение, чтобы отслеживать транспорт онлайн

Источник материала: Tut.by

В Мозыре стало доступно мобильное приложение «Транспорт.бай». С его помощью жители и гости региона смогут узнать актуальное расписание, фактическое время прибытия транспорта на конкретную остановку и выстраивать удобный маршрут, в том числе между городами региона. Об этом сообщает «Жыццё Палесся».

Среди преимуществ мобильного приложения — расчет времени прибытия на остановку не только ближайшего автобуса, троллейбуса и маршрутного такси, но и следующего за ним.

При каждом просмотре расписания транспорта, в том числе при выборе определенного дня недели, информация запрашивается напрямую из диспетчерской системы, что позволяет пассажирам получать максимально актуальную информацию.

Для удобства физически ослабленных лиц или пассажиров на коляске предусмотрена опция, позволяющая узнавать о наличии мест для инвалидных колясок, аппарели (откидной рампы), книлинга (системы принудительного наклона транспортного средства) в транспорте на нужном маршруте.

Пока мобильное приложение «Транспорт.бай» разработано только для операционной системы Android и доступно для скачивания в Play Market.