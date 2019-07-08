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«В том числе с информацией персонального характера»: в Беларуси создают базу многодетных семей

09.07.2019 13:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси до 1 января 2020 года будет создана автоматизированная информационная система учета многодетных семей. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба главы государства.

Система будет содержать информацию, в том числе персонального характера, о несовершеннолетних детях из многодетных семей, их родителях, опекунах, попечителях.

Обеспечивать создание и функционирование АИС будет Министерство труда и социальной защиты, которое и станет ее владельцем. Источниками информации станут системы и ресурсы МВД, Министерства здравоохранения и Министерства образования.

«Создание АИС позволит усовершенствовать систему учета многодетных семей, актуализировать данные о таких семьях в режиме реального времени, проводить на постоянной основе мониторинг этой социальной группы населения. Все это будет способствовать повышению эффективности работы государственных органов с многодетными семьями», — говорится в сообщении.

 
 
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Обеспечивать создание и функционирование АИС будет Министерство труда и социальной защиты, которое и станет ее владельцем. Источниками информации станут системы...
 
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