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«В том числе с информацией персонального характера»: в Беларуси создают базу многодетных семей
09.07.2019 13:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси до 1 января 2020 года будет создана автоматизированная информационная система учета многодетных семей. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба главы государства.
Система будет содержать информацию, в том числе персонального характера, о несовершеннолетних детях из многодетных семей, их родителях, опекунах, попечителях.
Обеспечивать создание и функционирование АИС будет Министерство труда и социальной защиты, которое и станет ее владельцем. Источниками информации станут системы и ресурсы МВД, Министерства здравоохранения и Министерства образования.
«Создание АИС позволит усовершенствовать систему учета многодетных семей, актуализировать данные о таких семьях в режиме реального времени, проводить на постоянной основе мониторинг этой социальной группы населения. Все это будет способствовать повышению эффективности работы государственных органов с многодетными семьями», — говорится в сообщении.
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Обеспечивать создание и функционирование АИС будет Министерство труда и социальной защиты, которое и станет ее владельцем. Источниками информации станут системы...
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