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Украина снова пускает белорусов в Чернобыльскую зону. Почему был введен запрет, не объясняют

09.07.2019 13:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 2018 года турфирмы и частные гиды, которые организуют туры в зону отчуждения со стороны Украины, стали отказывали белорусам. Объяснение было одно — Служба безопасности Украины не одобряет заявки от граждан Беларуси и России. Почему было принято такое решение, на какой период и можно ли его обжаловать, никто не говорил, в том числе в СБУ. На днях стало известно, что для граждан Беларуси запрет все-таки сняли. Но никто не гарантирует, что его не вернут снова.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Туры в зону отчуждения ЧАЭС и на саму атомную электростанцию посетили тысячи белорусов. После выхода американского сериала «Чернобыль» спрос вырос в разы. Но белорусским туристам были вынуждены отказывать. На сайте компании «Чернобыль Тур» в списке стран напротив Беларуси стояла пометка «временно не принимаем заявки».

— Служба безопасности Украины не подтверждает заявки от граждан Беларуси, — пояснили в фирме. — Причины нам неизвестны.

— Граждане Беларуси с прошлого года не могут нормально заезжать, — пояснили еще в одной компании. — Официально запрета нет, но если в списке есть граждане РБ, документ не подписывают. Причины не разъясняют, мы только знаем, что это решение СБУ. Каждый день мы отказывали десяткам белорусов, после сериала «Чернобыль» интерес к зоне вырос в разы.

Однако в одной из турфирм нам сказали, что могут обойти запрет:

— В других компаниях белорусам отказывают, но у нас эксклюзивные программы, мы можем провести граждан Беларуси. Вот буквально на днях была группа с белорусами, все прошли.

На вопрос, дает ли фирма гарантию, что на КПП белорусов не завернут, менеджер отвечает, что никаких гарантий нет. Как нам удалось выяснить, некоторые компании на свой страх и риск записывали белорусов как украинцев, в некоторых случаях, по договоренностям на месте, такой вариант проходил. Но если белоруса разворачивали, деньги за оплаченную программу никто не возвращал — туристы едут на свой страх и риск.

Мы попытались выяснить у украинских властей, почему был принят запрет в отношении наших граждан, временное это решение или постоянное и существует ли нормативно-правовой акт, который регулирует данное ограничение.

В посольстве Украины в Беларуси заявили, что такой проблемы не существует. В Министерстве иностранных дел сказали, что о данной проблеме ничего не знают. В Службе безопасности Украины сослались на то, что такие вопросы решает не СБУ, а Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения. И только в Центре организационно-технического и информационного обеспечения зоной отчуждения нам сообщили, что две недели назад был снят запрет для граждан Беларуси.

— Сейчас такого ограничения уже нет. Было требование Службы безопасности Украины, в соответствии с которым мы ограничивали въезд, — пояснили помощник директора Центра Кирило Гарник. — В связи с чем было такое требование, я сказать не могу, мне эта информация неизвестна. Буквально две недели назад было совещание в Офисе президента, на котором было озвучено решение, что ограничения нет. На данном этапе это решение постоянное, до тех пор, пока не будет принято другое решение.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Отметим, что в апреле этого года Беларусь открыла для туристов свою зону отчуждения. Никаких ограничений для граждан Украины и граждан других стран с нашей стороны нет.

 
 
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С 2018 года граждан Беларуси, как и граждан России, не пускали в зону отчуждения со стороны Украины. Для всего остального мира таких ограничений не было.
 
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