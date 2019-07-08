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Облачно и до +21°С ожидается в Беларуси 10 июля

09.07.2019 13:39 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Облачно и до +21°С ожидается в Беларуси 10 июля
Фото из архива

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 21 градуса тепла ожидается в Беларуси 10 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По информации синоптиков, в предстоящие сутки будет преобладать облачная погода. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах ожидаются грозы. Ветер будет западный, северо-западный 4-9 м/с, в дневные часы местами порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов тепла, днем - плюс 15-21.-0-

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Теги: Минск
 
 
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9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 21 градуса тепла ожидается в Беларуси 10 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
 
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