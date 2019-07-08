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В Рогачеве женщина под кроватью сына нашла снаряд
09.07.2019 13:42 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Рогачеве женщина в собственном доме обнаружила боевой снаряд
8 июля в Рогачевский РОВД поступило сообщение о том, что в частном доме в переулке Бульварном женщина обнаружила предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны. На место выехали сотрудники милиции, подразделения МЧС, саперно-техническая группа.
Боеприпас находился под кроватью сына хозяйки дома. Опасную находку изъяли.
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В Рогачевский РОВД поступило сообщение о том, что в частном доме по переулку Бульварный женщина обнаружила предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной...
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