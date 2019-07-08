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В Рогачеве женщина под кроватью сына нашла снаряд

09.07.2019 13:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Рогачеве женщина в собственном доме обнаружила боевой снаряд сообщает «Свабоднае слова».

8 июля в Рогачевский РОВД поступило сообщение о том, что в частном доме в переулке Бульварном женщина обнаружила предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны. На место выехали сотрудники милиции, подразделения МЧС, саперно-техническая группа.

Боеприпас находился под кроватью сына хозяйки дома. Опасную находку изъяли.

 
 
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В Рогачевский РОВД поступило сообщение о том, что в частном доме по переулку Бульварный женщина обнаружила предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной...
 
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