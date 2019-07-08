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В Верхнедвинске побывал автопробег, посвящённый 75-летию освобождения
09.07.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)
Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)>
Верхнедвинцы встречали автоколонну военной техники с участниками патриотической акции в городском сквере.
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> Верхнедвинцы встречали автоколонну военной техники с участниками патриотической акции в городском сквере. Далее читайте в «ДП».
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