«Очень хочется домой, ваша честь». Суд не отпустил главного инженера МЗКТ под домашний арест

Источник материала: Tut.by

Cуд Первомайского района Минска не отпустил под домашний арест главного инженера МЗКТ Андрея Головача , который находится в СИЗО уже пятый год.





За все время процесса ни один из четырех взяткодателей по делу главного инженера МЗКТ не явился на допрос . На прошлой неделе некоторые из них прислали из России видеозапись в суд, в которой подтверждали свои слова во время предварительного расследования, но заявили: приехать в Минск не могут. Например, один ключевой свидетель в отпуске, второй, житель Могилева, уехал в Москву и попал там в больницу на месяц. Этих свидетелей суд вызывал не раз. В командировку в Москву 1 июля отправляли даже сотрудника Следственного комитета, чтобы он обеспечил явку взяткодателей. Они снова не приехали.

Сегодня прокурор Юрий Шерснев попросил объявить перерыв в суде до 16 июля, чтобы до этого времени в очередной раз попытаться решить вопрос с взяткодателями. Суд отклонил ходатайство гособвинителя, объяснив это решение тем, что слишком часто применялись попытки вызывать на допрос взяткодателей.

— Очень хочется домой, ваша честь, — обратился из клетки Андрей Головач к судье Светлане Черепович.

— Андрей Альбертович пятый год находится под стражей, у следствия было достаточно времени, чтобы добыть доказательства. Поэтому мы заявляем ходатайство об изменении меры пресечения Головача в виде заключения под домашний арест, — заявил адвокат Алексей Шваков.

Второй защитник обвиняемого, Елена Воронко, подсчитала: главный инженер МЗКТ уже 50 месяцев за решеткой.

— Возражаю, не вижу оснований, — высказал свою позицию об изменении меры пресечения прокурор Юрий Шерснев.





Суд удалился в совещательную комнату. Перед тем, как снова зайти в зал, жена Головача перекрестилась.

После перерыва судья Светлана Черепович отказала в ходатайстве защитников об изменении меры пресечения Андрею Головачу.

— В конце 2014 года Андрею Альбертовичу вручили госпермию. Люди, которые ее получают, проходят проверку. Как он тогда ее прошел? Если по версии следствия, в том же 2014 году якобы брал взятки, — рассказывает TUT.BY коллега Головача, который сейчас находится в отпуске, и приходит на заседания, чтобы поддержать обвиняемого. — Если Андрея Альбертовича уже прослушивали в тот момент, почему не взяли с поличным? Это же полный анекдот. Наш президент говорил, что по таким делам должны быть видео и аудио, а тут ничего нет.

Напомним, сейчас главного инженера МЗКТ судят за события 12-летней давности. В деле нет ни видеозаписи, не аудио, где речь бы прямо шла о взятке, Андрея Головача не задерживали с поличным. Есть только слова взяткодателей против него, но и они не выступили в суде.

До обеда в суде Головачу показывали документы, которые он подписывал, когда еще был на свободе. Главный инженер МЗКТ обращает внимание суд: подпись он ставил только после визы других сотрудников завода.

— Я обязан был ставить подписи по своим должностным обязанностям. Моя подпись не говорит о том, что я что-то нарушил или сделал в ущерб заводу, — говорит Андрей Головач. — Ни о каком лоббировании интересов речи не идет. Обвинить меня в том, что подписал эти документы, и за это что-то получил, это абсурд.

Кроме того, в суде сегодня допросили начальника отдела по работе с правоохранительными органами мобильного оператора. Он должен был сказать: находился ли в ноябре 2012 года и в феврале 2014 года телефон Головача в роуминге. По версии следствия, в этот период главный инженер МЗКТ ездил в Москву за взятками. Как говорит сам обвиняемый, он был в командировке, и есть соответствующие документы. Свидетель во время допроса пришел к выводу, что абонент был в роуминге.

Прокурор повторно запросил перерыв до 16 июля.

— Дело сложное, многотомное. Обвиняемый давал показания уже после исследования всех доказательств, — говорит Юрий Шерснев. — Надо объективно подойти и вдумчиво исследовать все доказательства.

Суд снова отказал и сообщил, что 15 июля стороны перейдут к прениям сторон. Это значит, что взяткодатели так и не будут допрошены в суде.

Напомним, Андрей Головач был задержан в мае 2015 года, его обвинили в получении взяток на сумму более 180 тысяч деноминированных рублей. Он был оправдан, но на свободу так и не вышел, его прямо в зале суда Фрунзенского района задержали по новому обвинению. Всего по первому делу суды оправдывали Головача трижды. Сейчас главного инженера судят уже по новому уголовному делу, ему предъявлено обвинение по ч. 2, 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере), ч. 2 ст. 424 (Злоупотребление властью или служебными полномочиями).

Недавно стало известно, что в отношении адвоката Головача возбуждено два уголовных дела: по ст. 407 УК (Разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания) и по ч. 2 ст. 295 УК (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.